Маршрут следования поезда 234А Москва — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
01:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
03:43
03:44
160 км.
1 ч. 50 мин.
Бологое-Московское
05:22
05:34
320 км.
3 ч. 29 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
11:01
11:42
628 км.
9 ч. 8 мин.
Волховстрой 1
13:42
13:44
731 км.
11 ч. 49 мин.
Лодейное Поле
15:22
15:27
844 км.
13 ч. 29 мин.
Подпорожье
16:01
16:03
877 км.
14 ч. 8 мин.
Свирь
16:17
17:10
882 км.
14 ч. 24 мин.
Петрозаводск
19:05
19:40
975 км.
17 ч. 12 мин.
Кондопога
20:39
20:42
1022 км.
18 ч. 46 мин.
Медвежья Гора
22:44
22:59
1100 км.
20 ч. 51 мин.
Сегежа
01:26
01:31
1193 км.
23 ч. 33 мин.
Надвоицы
01:52
01:57
1209 км.
23 ч. 59 мин.
Идель
02:28
02:30
1236 км.
1 д. 0 ч. 35 мин.
Беломорск
03:25
03:35
1287 км.
1 д. 1 ч. 32 мин.
Кемь
04:30
04:45
1334 км.
1 д. 2 ч. 37 мин.
Кузема
05:38
05:40
1380 км.
1 д. 3 ч. 45 мин.
Энгозеро
06:30
06:32
1430 км.
1 д. 4 ч. 37 мин.
Амбарный
06:49
06:51
1446 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Лоухи
07:31
07:36
1481 км.
1 д. 5 ч. 38 мин.
Чупа
08:06
08:09
1502 км.
1 д. 6 ч. 13 мин.
Княжая
09:42
09:45
1569 км.
1 д. 7 ч. 49 мин.
Кандалакша
10:52
11:07
1606 км.
1 д. 8 ч. 59 мин.
Полярные Зори
11:37
11:39
1629 км.
1 д. 9 ч. 44 мин.
Апатиты 1
12:34
12:41
1672 км.
1 д. 10 ч. 41 мин.
Оленегорск
14:15
14:25
1735 км.
1 д. 12 ч. 22 мин.
Кола
16:33
16:35
1819 км.
1 д. 14 ч. 40 мин.
Мурманск
16:55
1828 км.
1 д. 15 ч. 2 мин.
