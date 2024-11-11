02:10
9 ч. 44 мин.
11:54
6
Маршрут следования поезда 255А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
02:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Окуловка
05:56
05:57
240 км.
3 ч. 46 мин.
Бологое-Московское
06:43
07:17
310 км.
4 ч. 33 мин.
Вышний Волочек
07:52
07:54
353 км.
5 ч. 42 мин.
Тверь
09:11
09:13
469 км.
7 ч. 1 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
11:54
629 км.
9 ч. 44 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд, попался нам отзывчивый проводник. В вагоне было все чисто и хорошо, пыли не было. В купе можно включать личные фонарики над каждым местом, очень удобно. При этом получается читаешь книжку или журнал и светом не мешаешь остальным.
Очень хороший поезд. Проводница была приятной женщиной. Единственный негативный момент за всю поездку – это то, что поезд опоздал на 2 часа, потому что рядом с Зеленоградом наст остановили и без объяснения причин мы простояли это время. А потом снова поехали. От этого остался негативный осадочек.
Поезд сам по себе не новый, но он хорошо отремонтирован, заменена большая часть оборудования. Есть ЮСБ подзарядка, в вагоне оптимальная температура, потому что хорошо работает кондиционер.
Добрый день. Мы ехали на нем в сентябре 2020, очень хороший поезд. Единственное что не продумали – это курилку для тех, кто курит. Тянуло из тамбура сигаретным дымом.
Благодарю за поездку. Мы с мамой остались очень довольны. Общее впечатление о поезде прекрасное. Все работало исправно. Кофе отличный.