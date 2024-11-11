Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 001А Санкт-Петербург — Москва.
Маршрут следования поезда 001А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
23:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
07:55
631 км.
8 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Особых замечаний нет. Поездка была достаточно комфортной и безопасной. Понравилось то что в поезде было чисто и попались хорошие соседи
Поезд комфортный, есть розетки. Удобные, чистые биотуалеты. Проводник дружелюбный, если что-то надо подскажет. Не было душно, поддерживалась оптимальная температура. Поездка прошла отлично!
Хорошей выдалась поездка. Поезд чистый и комфортный. Я ехала в купе. Купе удобное, матрас мягкий. Спасибо за то, что дверь хорошо закрывается. Правда, проводники не очень были. Пришлось с ними пару раз поругаться.
Ездили с мужем на поезде 001А - нам очень понравилось! Поездка прошла легко и непринужденно, внутри очень уютно.
Ездили с детьми, очень комфортно. Большое впечатление произвели ковровые дорожки, которыми были выстланы коридоры.
Катаемся на нем уже не в первый раз. Поезд всегда чистый и приятный. Кондукторы очень приветливые, ездить в нем одно удовольствие. Если ни разу не ездили, то рекомендуем хотя бы один раз прокатиться.
Атмосферный красивый поезд, ездить одно удовольствие.
Ехали в VIP вагоне поезда, все понравилось, вопросов никаких не было. Если хотите с комфортом доехать до Москвы – это оптимальный выбор.