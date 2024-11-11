07:17
6 ч. 43 мин.
14:00
21
Маршрут следования поезда 801У Санкт-Петербург — Старая Русса на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Старая Русса с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
07:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Обухово
07:27
07:28
10 км.
0 ч. 10 мин.
Колпино
07:37
07:38
24 км.
0 ч. 20 мин.
Тосно
07:53
07:54
51 км.
0 ч. 36 мин.
Любань
08:14
08:15
80 км.
0 ч. 57 мин.
Чудово-Московское
08:32
08:33
115 км.
1 ч. 15 мин.
Малая Вишера
08:57
08:58
158 км.
1 ч. 40 мин.
Торбино
09:23
09:24
206 км.
2 ч. 6 мин.
Боровенка
09:33
09:34
221 км.
2 ч. 16 мин.
Окуловка
09:44
09:45
239 км.
2 ч. 27 мин.
Угловка
09:55
09:56
258 км.
2 ч. 38 мин.
Березайка
10:16
10:17
294 км.
2 ч. 59 мин.
Бологое-Московское
10:27
11:05
308 км.
3 ч. 10 мин.
Едрово
11:31
11:33
333 км.
4 ч. 14 мин.
Валдай
11:55
11:57
356 км.
4 ч. 38 мин.
Дворец
12:15
12:16
371 км.
4 ч. 58 мин.
Лычково
12:48
12:50
405 км.
5 ч. 31 мин.
Кневицы
13:03
13:04
415 км.
5 ч. 46 мин.
Пола
13:25
13:27
438 км.
6 ч. 8 мин.
Парфино
13:40
13:42
450 км.
6 ч. 23 мин.
Старая Русса
14:00
466 км.
6 ч. 43 мин.
