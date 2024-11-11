Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 181А Санкт-Петербург — Киров. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
16:22
20 ч. 53 мин.
13:15
11
Маршрут следования поезда 181А Санкт-Петербург — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
16:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
18:31
18:33
103 км.
2 ч. 9 мин.
Тихвин
20:00
20:02
177 км.
3 ч. 38 мин.
Пикалево 1
20:40
20:42
210 км.
4 ч. 18 мин.
Бабаево
22:25
22:59
317 км.
6 ч. 3 мин.
Череповец 1
01:09
01:26
432 км.
8 ч. 47 мин.
Вологда 1
03:34
03:57
543 км.
11 ч. 12 мин.
Буй
05:33
05:48
669 км.
13 ч. 11 мин.
Шарья
08:43
09:00
900 км.
16 ч. 21 мин.
Котельнич 1
11:16
11:18
1064 км.
18 ч. 54 мин.
Киров
Пассажирский
13:15
1145 км.
20 ч. 53 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Половину впечатления от всей поездки всегда формируется по тому, как тебя обслуживают проводники, и тут я просто была в восторге. Очень приятная женщина, хоть и не молодая., но сразу видно что не первый год работает на железной дороге.
Спасибо больше за прекрасную поездку. В вагоне было чисто и уютно. Ехал с сыном в Киров к родственниками, он тоже хорошо перенес путешествие. Постоянно смотрел в окно. Под вечер было прохладно немного, но когда включили отопление стало хорошо, а под утро даже жарко.
Я боялась, что замерзну – взяла с собой теплые вещи. Оказалось зря)))) Было очень хорошо ехать. По обслуживанию тоже нет вопросов.
Проводница ни разу к нам не зашла, половик в купе был грязным и видно было, что его очень давно не убирали и не пылесосили. Хотели заказать попить, но проводница вообще отсутствовала и мы уже решили ее не ходить и не искать по всему поезду.
Старые вагоны, колхоз и не работают розетки. Казалось бы – для многих мелочь, но я планировала провести время в поезде с пользой и поработать. Пришлось просто напросто выкинуть несколько часов которые могли быть потрачены с пользой.