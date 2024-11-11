Маршрут следования поезда 034В Таллин (Эстония) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таллин (Эстония) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таллинн
Пассажирский
16:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тапа
17:43
17:44
71 км.
0 ч. 55 мин.
Йыхви
18:51
18:52
153 км.
2 ч. 3 мин.
Нарва
19:30
20:15
198 км.
2 ч. 42 мин.
Ивангород Нарвский
20:21
21:21
199 км.
3 ч. 33 мин.
Кингисепп
21:42
21:44
219 км.
4 ч. 54 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
23:58
01:05
335 км.
7 ч. 10 мин.
Бологое-Московское
05:19
05:20
645 км.
12 ч. 31 мин.
Тверь
07:10
07:12
805 км.
14 ч. 22 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
09:30
965 км.
16 ч. 42 мин.
