23:30
9 ч. 0 мин.
08:30
Маршрут следования поезда 003А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
23:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
08:30
631 км.
9 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Так называемый «Экспресс» нас очень порадовал. Напрямую, без каких-либо долгих остановок и лишней тягомотины. Вжух – и в Москве. Интересно, что в туалете даже душ есть, хотя я не могу себе представить, кому он может понадобиться, когда поезд едет всего часов 9.
Быстро, без остановок, удобно, чисто и аккуратно. Что еще нужно для комфортной поездки? Поездом очень довольна!!!!!!!
Давно не ездила в поездах, думала что выспаться не получится. Ошибалась! Поезд очень аккуратный, чистый и комфортный. Хотя я изначально довольно скептически относилась к поездам, этот меня приятно удивил. Кофе вполне достойный, не стыдно прокатить на таком поезде иностранцев.
К плюсам могу отнести: достойный завтрак, приятный персонал, чистоту и порядок. К недостаткам: Маловато места для багажа, довольно высокая стоимость билетов. В целом поездка оставила только приятные впечатления. Хочется выразить отдельную благодарность Елене, которая помогла в одном личном вопросе.
Не знаю как вам, а мне вообще всё в этом поезде понравилось!!! Конечно, цена не самая демократичная, но за скорость и комфорт нужно платить. Иначе никак!)))) Рекомендую его всем, кто не хочет заморачиваться с остановками, постоянными стоянками и всем остальным. А хочет комфортно, быстро, В ЧИСТОТЕ и комфорте доехать до Москвы.