Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 807Ч Санкт-Петербург — Москва
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
13:42
9 ч. 58 мин.
23:40
9
Маршрут следования поезда 807Ч Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
13:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
15:26
15:27
160 км.
1 ч. 44 мин.
Окуловка
17:13
17:14
241 км.
3 ч. 31 мин.
Бологое-Московское
18:06
18:07
311 км.
4 ч. 24 мин.
Вышний Волочек
18:50
19:20
354 км.
5 ч. 8 мин.
Спирово
19:47
19:48
386 км.
6 ч. 5 мин.
Лихославль
20:17
20:18
429 км.
6 ч. 35 мин.
Тверь
20:45
20:46
470 км.
7 ч. 3 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
23:40
630 км.
9 ч. 58 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд, что сказать. Проводница старается угодить каждому пассажиру. Поезд едете быстро и укладывается в расписание. Я осталась довольна поездкой.
Рядом со мной ехала какая-то бабулька, которая всю дорогу что-то жевала и запахи еды разносились по всему вагону. Ехать было невыносимо!!!!! Иногда дело не в поезде а в окружении, которое ядом.
На 7 из 10. В туалете было грязновато. Хотелось бы чтобы убирались почаще. Также туалетная бумага не самого лучшего качества. Берите с собой свою.
Люблю когда в поезде исправно работает и настроен кондиционер. А не так, что дует как в морозильнике. Было максимально комфортно ехать. Ни холодно и ни жарко. Я наслаждался поездкой.
Мы с мужем и маленьким ребенком ехали на этом поезде 14.05.2021. Поездка прошла просто замечательно! Быстро! Удобные сидения. Проводница душечка.