Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 725В Санкт-Петербург — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:20
5 ч. 37 мин.
22:57
14
Маршрут следования поезда 725В Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
17:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Обухово
17:34
17:35
10 км.
0 ч. 14 мин.
Колпино
17:44
17:45
24 км.
0 ч. 24 мин.
Тосно
17:59
18:00
51 км.
0 ч. 39 мин.
Чудово-Московское
18:31
18:32
116 км.
1 ч. 11 мин.
Малая Вишера
18:52
18:53
159 км.
1 ч. 32 мин.
Мстинский Мост
19:07
19:08
185 км.
1 ч. 47 мин.
Окуловка
19:33
19:34
240 км.
2 ч. 13 мин.
Бологое-Московское
20:06
20:09
310 км.
2 ч. 46 мин.
Вышний Волочек
20:36
20:37
353 км.
3 ч. 16 мин.
Спирово
20:53
20:54
385 км.
3 ч. 33 мин.
Тверь
21:32
21:33
469 км.
4 ч. 12 мин.
Крюково
Зеленоград
22:33
22:34
592 км.
5 ч. 13 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
22:57
629 км.
5 ч. 37 мин.
