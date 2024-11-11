Поезд 115А Санкт-Петербург — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

20:33

Санкт-Петербург

1 д. 22 ч. 13 мин.

18:46

Адлер

35

Маршрут следования поезда 115А Санкт-Петербург — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Санкт-Петербург — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал

20:33

0 км.

0 ч. 0 мин.

Окуловка

23:53

1 мин.

23:54

237 км.

3 ч. 20 мин.

Бологое-Московское

00:38

2 мин.

00:40

307 км.

4 ч. 5 мин.

Вышний Волочек

01:15

1 мин.

01:16

350 км.

4 ч. 42 мин.

Тверь

02:25

2 мин.

02:27

466 км.

5 ч. 52 мин.

Москва
Курский Вокзал

04:18

15 мин.

04:33

628 км.

7 ч. 45 мин.

Тула
Московский Вокзал

06:50

30 мин.

07:20

801 км.

10 ч. 17 мин.

Узловая 1
Московской жд

08:26

2 мин.

08:28

847 км.

11 ч. 53 мин.

Ефремов

10:08

2 мин.

10:10

939 км.

13 ч. 35 мин.

Елец

11:43

31 мин.

12:14

1005 км.

15 ч. 10 мин.

Липецк

13:32

22 мин.

13:54

1075 км.

16 ч. 59 мин.

Усмань

15:58

2 мин.

16:00

1137 км.

19 ч. 25 мин.

Придача
Воронеж-Южный

17:21

4 мин.

17:25

1194 км.

20 ч. 48 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

18:31

6 мин.

18:37

1269 км.

21 ч. 58 мин.

Россошь

20:11

38 мин.

20:49

1357 км.

23 ч. 38 мин.

Кутейниково

22:55

2 мин.

22:57

1459 км.

1 д. 2 ч. 22 мин.

Миллерово

23:49

4 мин.

23:53

1514 км.

1 д. 3 ч. 16 мин.

Каменская

00:49

2 мин.

00:51

1580 км.

1 д. 4 ч. 16 мин.

Лихая

01:16

25 мин.

01:41

1599 км.

1 д. 4 ч. 43 мин.

Зверево

02:07

2 мин.

02:09

1615 км.

1 д. 5 ч. 34 мин.

Сулин

02:32

5 мин.

02:37

1630 км.

1 д. 5 ч. 59 мин.

Шахтная

03:16

5 мин.

03:21

1648 км.

1 д. 6 ч. 43 мин.

Новочеркасск

04:05

2 мин.

04:07

1684 км.

1 д. 7 ч. 32 мин.

Ростов
Главный

04:56

22 мин.

05:18

1722 км.

1 д. 8 ч. 23 мин.

Староминская-Тимашевск

06:38

5 мин.

06:43

1813 км.

1 д. 10 ч. 5 мин.

Каневская

07:20

2 мин.

07:22

1860 км.

1 д. 10 ч. 47 мин.

Брюховецкая

07:50

2 мин.

07:52

1892 км.

1 д. 11 ч. 17 мин.

Краснодар 1

10:03

9 мин.

10:12

1978 км.

1 д. 13 ч. 30 мин.

Горячий Ключ

11:48

35 мин.

12:23

2020 км.

1 д. 15 ч. 15 мин.

Туапсе

15:17

12 мин.

15:29

2081 км.

1 д. 18 ч. 44 мин.

Лазаревская

16:14

6 мин.

16:20

2108 км.

1 д. 19 ч. 41 мин.

Лоо

17:25

10 мин.

17:35

2140 км.

1 д. 20 ч. 52 мин.

Сочи

17:58

17 мин.

18:15

2156 км.

1 д. 21 ч. 25 мин.

Хоста

18:33

2 мин.

18:35

2169 км.

1 д. 22 ч. 0 мин.

Адлер

18:46

2177 км.

1 д. 22 ч. 13 мин.

Информация о поезде 115А

Планируете поездку по маршруту Санкт-Петербург — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 115А. Этот поезд отправляется со станции Санкт-Петербург в 20:33 и прибывает на конечную станцию Адлер в 18:46. Вся дорога занимает 1 д. 22 ч. 13 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 27 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 115А

Количество остановок поезда:

35 станций

Самая длинная остановка:

38 мин. – станция Россошь

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

Отзывы пассажиров о поезде: 9

  1. Людмила Мандрыкина

    Я ехала почти 2е суток из СПБ в Адлер(13 вагон).Путешествие было комфортно,благодаря профессионализму проводника Мещаниновой Елизаветы.Кондиционер,туалет,кипяток- в рабочем режиме.Постельное бельё,порядок в вагоне,чистота-на высшем уровне.Полный вагон пассажиров с маленькими детьми были реально довольны работой Елизаветы.Прошу отметить Мещанинову Е.(Воронеж.бригада проводников) за отличное выполнение работы в высокий "горячий" сезон.

  2. Илья

    Раньше боялся ездить на поездах. Были опасения что это будет некомфортно, долго и нудно.Поезд №115а опроверг мои опасения, напротив поездка выдалась лучше чем я ожидал, во время поездки все было отлично.

  3. анна абрамова

    Так шикарно еще не ездила на поезде. Пришлось через Питер ехать не на прямую, а с пересадкой на этом поезде. Ну скажу что прям шикарно проехала и не устала. Услуга на услуге и чисто. Проводники просто прелесть.

  4. Елена Кирова

    Замечательный поезд. В вагоне комфортная температура, не жарко и не душно. Есть кондиционер, работает исправно. Проводница содержит вагон в чистоте. За время поездки дважды мыла полы. Все пожилым предлагала помощь. Но в туалете все равно немного грязновато!

  5. Наташа

    Долго выбирали на каком поезде поехать в Адлер и остановили свой выбор именно на этом поезде. Мне его и подруга посоветовала. Что могу сказать по поводу своего выбора. Среднячок но своих денег однозначно стоит. Среди явных неудобств которые были замечены непосредственно мной, это то, что в туалете очень сильно дуло.

  6. Оксана

    Спасибо, все очень понравилось! Благодарю работников поезда за то что всю дорогу проявляли вежливость и учтивость.

  7. Ну такое себе

    Ехали на отдых в этом поезде. Постельное белье подали какое-то мятое. Как будто кто-то на нем уже спал и нам его дали во второй раз. Сказали что это нормальное белье и нем никто до нас не спал. Слабо верится.

  8. Валентина

    Всем привет! Поездка прошла бы идеально, если бы нам не пытались навязать лотерейные билеты. Неужели кто-то действиетльно играет в эти лотереи? Вы наверное не учили теорию вероятностей, потому что если бы учили то точно знали бы, что вероятность того что в вас ударит молния 2 раза подряд в 10 раз выше, чем вероятность выигрыша в это лотерею! .

  9. Александр

    Стоимость еды в вагоне ресторане – как будто вам готовит первый шеф-повар Франции собственной персоной. В других моментах претензий нет.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн