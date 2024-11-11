Маршрут следования и продажа билетов
20:33
1 д. 22 ч. 13 мин.
18:46
35
Маршрут следования поезда 115А Санкт-Петербург — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
20:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Окуловка
23:53
23:54
237 км.
3 ч. 20 мин.
Бологое-Московское
00:38
00:40
307 км.
4 ч. 5 мин.
Вышний Волочек
01:15
01:16
350 км.
4 ч. 42 мин.
Тверь
02:25
02:27
466 км.
5 ч. 52 мин.
Москва
Курский Вокзал
04:18
04:33
628 км.
7 ч. 45 мин.
Тула
Московский Вокзал
06:50
07:20
801 км.
10 ч. 17 мин.
Узловая 1
Московской жд
08:26
08:28
847 км.
11 ч. 53 мин.
Ефремов
10:08
10:10
939 км.
13 ч. 35 мин.
Елец
11:43
12:14
1005 км.
15 ч. 10 мин.
Липецк
13:32
13:54
1075 км.
16 ч. 59 мин.
Усмань
15:58
16:00
1137 км.
19 ч. 25 мин.
Придача
Воронеж-Южный
17:21
17:25
1194 км.
20 ч. 48 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:31
18:37
1269 км.
21 ч. 58 мин.
Россошь
20:11
20:49
1357 км.
23 ч. 38 мин.
Кутейниково
22:55
22:57
1459 км.
1 д. 2 ч. 22 мин.
Миллерово
23:49
23:53
1514 км.
1 д. 3 ч. 16 мин.
Каменская
00:49
00:51
1580 км.
1 д. 4 ч. 16 мин.
Лихая
01:16
01:41
1599 км.
1 д. 4 ч. 43 мин.
Зверево
02:07
02:09
1615 км.
1 д. 5 ч. 34 мин.
Сулин
02:32
02:37
1630 км.
1 д. 5 ч. 59 мин.
Шахтная
03:16
03:21
1648 км.
1 д. 6 ч. 43 мин.
Новочеркасск
04:05
04:07
1684 км.
1 д. 7 ч. 32 мин.
Ростов
Главный
04:56
05:18
1722 км.
1 д. 8 ч. 23 мин.
Староминская-Тимашевск
06:38
06:43
1813 км.
1 д. 10 ч. 5 мин.
Каневская
07:20
07:22
1860 км.
1 д. 10 ч. 47 мин.
Брюховецкая
07:50
07:52
1892 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Краснодар 1
10:03
10:12
1978 км.
1 д. 13 ч. 30 мин.
Горячий Ключ
11:48
12:23
2020 км.
1 д. 15 ч. 15 мин.
Туапсе
15:17
15:29
2081 км.
1 д. 18 ч. 44 мин.
Лазаревская
16:14
16:20
2108 км.
1 д. 19 ч. 41 мин.
Лоо
17:25
17:35
2140 км.
1 д. 20 ч. 52 мин.
Сочи
17:58
18:15
2156 км.
1 д. 21 ч. 25 мин.
Хоста
18:33
18:35
2169 км.
1 д. 22 ч. 0 мин.
Адлер
18:46
2177 км.
1 д. 22 ч. 13 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Я ехала почти 2е суток из СПБ в Адлер(13 вагон).Путешествие было комфортно,благодаря профессионализму проводника Мещаниновой Елизаветы.Кондиционер,туалет,кипяток- в рабочем режиме.Постельное бельё,порядок в вагоне,чистота-на высшем уровне.Полный вагон пассажиров с маленькими детьми были реально довольны работой Елизаветы.Прошу отметить Мещанинову Е.(Воронеж.бригада проводников) за отличное выполнение работы в высокий "горячий" сезон.
Раньше боялся ездить на поездах. Были опасения что это будет некомфортно, долго и нудно.Поезд №115а опроверг мои опасения, напротив поездка выдалась лучше чем я ожидал, во время поездки все было отлично.
Так шикарно еще не ездила на поезде. Пришлось через Питер ехать не на прямую, а с пересадкой на этом поезде. Ну скажу что прям шикарно проехала и не устала. Услуга на услуге и чисто. Проводники просто прелесть.
Замечательный поезд. В вагоне комфортная температура, не жарко и не душно. Есть кондиционер, работает исправно. Проводница содержит вагон в чистоте. За время поездки дважды мыла полы. Все пожилым предлагала помощь. Но в туалете все равно немного грязновато!
Долго выбирали на каком поезде поехать в Адлер и остановили свой выбор именно на этом поезде. Мне его и подруга посоветовала. Что могу сказать по поводу своего выбора. Среднячок но своих денег однозначно стоит. Среди явных неудобств которые были замечены непосредственно мной, это то, что в туалете очень сильно дуло.
Спасибо, все очень понравилось! Благодарю работников поезда за то что всю дорогу проявляли вежливость и учтивость.
Ехали на отдых в этом поезде. Постельное белье подали какое-то мятое. Как будто кто-то на нем уже спал и нам его дали во второй раз. Сказали что это нормальное белье и нем никто до нас не спал. Слабо верится.
Всем привет! Поездка прошла бы идеально, если бы нам не пытались навязать лотерейные билеты. Неужели кто-то действиетльно играет в эти лотереи? Вы наверное не учили теорию вероятностей, потому что если бы учили то точно знали бы, что вероятность того что в вас ударит молния 2 раза подряд в 10 раз выше, чем вероятность выигрыша в это лотерею! .
Стоимость еды в вагоне ресторане – как будто вам готовит первый шеф-повар Франции собственной персоной. В других моментах претензий нет.