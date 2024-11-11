Поезд 233Ч Санкт-Петербург — Казань.
15:26
22 ч. 32 мин.
13:58
18
Маршрут следования поезда 233Ч Санкт-Петербург — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
15:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
17:27
17:28
160 км.
2 ч. 1 мин.
Окуловка
18:53
18:54
241 км.
3 ч. 27 мин.
Бологое-Московское
19:39
19:41
311 км.
4 ч. 13 мин.
Вышний Волочек
20:15
20:17
354 км.
4 ч. 49 мин.
Тверь
22:26
22:28
470 км.
7 ч. 0 мин.
Вековка
03:58
04:24
808 км.
12 ч. 32 мин.
Муром 1
05:20
05:22
884 км.
13 ч. 54 мин.
Навашино
05:37
05:39
895 км.
14 ч. 11 мин.
Арзамас 2
07:03
07:05
1000 км.
15 ч. 37 мин.
Сергач
08:50
09:02
1104 км.
17 ч. 24 мин.
Пильна
09:31
09:33
1130 км.
18 ч. 5 мин.
Шумерля
09:57
09:59
1161 км.
18 ч. 31 мин.
Вурнары
10:28
10:30
1194 км.
19 ч. 2 мин.
Канаш
11:03
11:36
1227 км.
19 ч. 37 мин.
Урмары
12:14
12:15
1262 км.
20 ч. 48 мин.
Зеленый Дол
13:03
13:05
1304 км.
21 ч. 37 мин.
Казань
Пассажирская
13:58
1338 км.
22 ч. 32 мин.
