Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 034А Москва — Таллин (Эстония). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
22:15
16 ч. 41 мин.
14:56
Маршрут следования поезда 034А Москва — Таллин (Эстония) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Таллин (Эстония) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
22:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
00:07
00:08
160 км.
1 ч. 52 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
05:39
06:25
631 км.
7 ч. 24 мин.
Кингисепп
09:02
09:04
747 км.
10 ч. 47 мин.
Ивангород Нарвский
09:24
10:24
767 км.
11 ч. 9 мин.
Нарва
11:30
12:15
768 км.
13 ч. 15 мин.
Йыхви
12:50
12:51
813 км.
14 ч. 35 мин.
Тапа
14:02
14:03
895 км.
15 ч. 47 мин.
Таллинн
Пассажирский
14:56
966 км.
16 ч. 41 мин.
