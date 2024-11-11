Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 179А Санкт-Петербург — Евпатория. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 179А Санкт-Петербург — Евпатория на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Евпатория с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
19:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
21:23
22:08
116 км.
1 ч. 57 мин.
Малая Вишера
22:35
22:36
159 км.
3 ч. 9 мин.
Угловка
23:45
23:46
260 км.
4 ч. 19 мин.
Бологое-Московское
00:18
00:30
310 км.
4 ч. 52 мин.
Тверь
01:58
02:00
470 км.
6 ч. 32 мин.
Рязань 2
06:41
07:07
812 км.
11 ч. 15 мин.
Богоявленск
08:56
08:58
970 км.
13 ч. 30 мин.
Мичуринск
Воронежский
09:47
09:52
1010 км.
14 ч. 21 мин.
Грязи
Воронежские
10:35
10:53
1066 км.
15 ч. 9 мин.
Придача
Воронеж-Южный
13:18
13:23
1171 км.
17 ч. 52 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
14:35
14:40
1246 км.
19 ч. 9 мин.
Россошь
16:25
16:48
1334 км.
20 ч. 59 мин.
Ростов
Главный
23:28
23:43
1663 км.
1 д. 4 ч. 2 мин.
Тимашевская
02:22
02:24
1848 км.
1 д. 6 ч. 56 мин.
Тамань
05:58
07:04
2004 км.
1 д. 10 ч. 32 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
07:31
07:36
2048 км.
1 д. 12 ч. 5 мин.
Багерово
07:51
07:53
2058 км.
1 д. 12 ч. 25 мин.
Семь Колодезей
08:30
08:33
2100 км.
1 д. 13 ч. 4 мин.
Владиславовка
09:17
09:20
2134 км.
1 д. 13 ч. 51 мин.
Джанкой
10:48
11:18
2231 км.
1 д. 15 ч. 22 мин.
Саки
13:50
14:00
2318 км.
1 д. 18 ч. 24 мин.
Евпатория
14:30
2338 км.
1 д. 19 ч. 4 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Евпатория Распечатать расписание поезда