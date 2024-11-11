Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 424А Санкт-Петербург — Кострома.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:30
18 ч. 50 мин.
10:20
13
Маршрут следования поезда 424А Санкт-Петербург — Кострома на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Кострома с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
15:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
17:30
17:40
103 км.
2 ч. 0 мин.
Тихвин
18:55
19:05
177 км.
3 ч. 25 мин.
Бабаево
21:28
21:58
317 км.
5 ч. 58 мин.
Суда
23:22
23:24
411 км.
7 ч. 52 мин.
Череповец 1
23:58
00:12
432 км.
8 ч. 28 мин.
Шексна
00:44
00:52
466 км.
9 ч. 14 мин.
Вологда 1
02:18
02:39
543 км.
10 ч. 48 мин.
Вохтога
03:50
03:51
623 км.
12 ч. 20 мин.
Буй
04:30
04:45
670 км.
13 ч. 0 мин.
Россолово
05:13
05:15
697 км.
13 ч. 43 мин.
Галич
05:35
06:20
717 км.
14 ч. 5 мин.
Кострома Новая
10:20
822 км.
18 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала в очень старом вагоне. Сказали что это дополнительный. Люди никогда не садитесь в эти дополнительные вагоны!!! Это страх и ужас!
Туалет не зайти. И вонь по всему вагону от него. Как в сарае. Я по другому вообще не знаю как это можно назвать вообще.
Проводница молодец. Вагон хоть и старый но нужно отдать должное – очень чистый и аккуратный. В вагоне как вы понимаете не было кондиционера. Но форточки при желании можно было открыть без проблем.
Старенький такой поезд. Но до Костромы добраться сойдет. В поезде не было биотуалетов. Что доставляло свои определенные неудобства. Я уже забыла как это ходить в эти старые туалеты)))
Вагоны конечно даа…… старые и дряхлые. Туалет закрывали на санитарные зоны. После которых стояла очередь. В туалете было все грязно.