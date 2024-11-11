Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 263Ч Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
02:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
07:38
07:50
310 км.
4 ч. 48 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
13:22
630 км.
10 ч. 32 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала во 2 вагоне туалет просто ужасный. Воняет и не работает нормально смыв. На середине пути вода вообще закончилась. Проводница нахамила я оставила жалобу. Пыталась меня жизни учить курица. Впечатление отвратительное.
Было ощущение что поезд из музея прямиком приехал на станцию и мы в него вошли. Самый старый на котором я когда-либо ездил. Не удивлюсь если русские цари на таких катались. Все покоцанное старх как.
Все скрипит и трясется. Разваливается на ходу. Кондиционера не было (рабочего как минимум точно) Вагон скрипел что невозможно было спать. Единственное в этом поезде что хорошо это время прибытия. Приезжаешь утром и можно быстро добраться до нужного места.
Опишу поездку нашу. Каждая рельса которая расшатывала поезд делала так что шло поскрипывание как сухого дерева по всему вагону. И все почти не могли нормально спать из-за этого. Там уже шутили что весь вагон нужно в масло окунуть чтобы он ехал нормально.
Проводница была хамоватая. Отвечала на наши вопросы пренебрежительно и без вежливости. Видно было что ей эта работа вообще не нужна. Не понимаю таких людей. Зачем они тогда ходят на работу если она им настолько противна?!