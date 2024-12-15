Маршрут следования и продажа билетов
23:20
7 ч. 30 мин.
06:50
Маршрут следования поезда 112А Санкт-Петербург — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
23:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
01:17
01:25
103 км.
1 ч. 57 мин.
Лодейное Поле
03:01
03:20
216 км.
3 ч. 41 мин.
Подпорожье
03:52
03:54
249 км.
4 ч. 32 мин.
Свирь
04:08
04:45
254 км.
4 ч. 48 мин.
Пай
05:29
05:30
288 км.
6 ч. 9 мин.
Ладва
05:51
05:52
304 км.
6 ч. 31 мин.
Пяжиева Сельга
06:08
06:09
319 км.
6 ч. 48 мин.
Деревянка
06:20
06:21
327 км.
7 ч. 0 мин.
Петрозаводск
06:50
352 км.
7 ч. 30 мин.
