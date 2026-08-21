Катя – отзыв о поезде 806Ч Проводница нахамила. Что было со мной впервые. Она была явно не в духе. Но зачем показывать это все пассажирам и на них вымещать злость!? Это твоя работа, тебе за это платят деньги! Зачем ты так общаешься со всеми?

Катя – отзыв о поезде 804Ч Вагон бизнес класса – туалет стоит посередине и все толпятся туда в очередь. «ОЧЕНЬ ПРИЯТНО» сидеть рядом, когда заплатил черти сколько за билеты и получить такой сервис. Я осталась недовольна.

Екатерина Д. – отзыв о поезде 261А я человек очень спокойный, но когда всю поездку тебе докучают мамаши с детьми и всякая живность вроде карманной собаки на дрожащих ногах, которая гавкает на всех кто проходит мимо нее в туалет – то это просто невыносимо становится. Хотелось бы чтобы животных перевозили в отдельном вагоне который для их перевозки будет прездназначен.

Лариса А – отзыв о поезде 242А Ехала в новом вагоне! Очень приятно было и комфортно. Вот бы все поезда такими вагонами остастили! Еще отмечу, что внимательные проводницы. Еще бы вагон-ресторан был, так вообще было бы хорошо. А так поесть нормально негде было.

Дмитрий – отзыв о поезде 212Ч Залез – лег спать, проснулся и на месте. Что может быть еще приятнее, как ни поездка, которая проходит ночью и ты ее практически не замечаешь!? ОГОНЬ поезд.

Наталия Викторовна – отзыв о поезде 212А Приятно было проехать на поезде с хорошим сервисом. Благодарю за те приятные эмоции которые я получила на протяжении всей поездки. Очень вежливая проводница Елена!

ОКСАНА – отзыв о поезде 202А Спасибо за приятную поездку. Хоть я на этом поезде и проехала всего 5 часов, было очень комфортно, тепло и уютно.

Екатерина – отзыв о поезде 100А Что могу сказать по этому поезду. Поездка прошла очень хорошо, хотелось бы чтобы проводницы почаще проходили по вагонам. За всю поездку она прошла только 2 раза. Когда нам понадобилась помощь, пришлось идти искать в соседний вагон.

Алина – отзыв о поезде 022Ч По самому поезду и по работникам нет никаких вопросов. Но всё равно получился казус – поезд опоздал на целых 2 часа, из-за чего меня не смогли встретить и пришлось вызывать такси и тратить дополнительные деньги. Не знаю кто в этом виноват, но факт остается фактом.

Галина Крупская – отзыв о поезде 016Ч В купе было чисто, в туалете тоже аккуратный. Пару раз была сильная тряска, но не думаю что тут дело в поезде. Скорее что-то с рельсами.

Мила – отзыв о поезде 016А Не разочарована поездкой. Утром сделали вкусный кофе. Даже муж удивился, что не пакетированный, а из кофемашины =) Полторы тысячи километров пролетели практически незаметно.

Инесса – отзыв о поезде 012Ч Было реально холодно. Не знаю, как можно это выдержать, но я просто околела! Ваш этот кондиционер или сломался, или нормально не регулируется. На верней полке категорически не советую ездить, простудитесь и подхватите воспаление, как пить дать.

Статная женщина – отзыв о поезде 012В Вагоны – аккуратные. Проводник – обычный. Ночью даже удалось выспаться! Поэтому однозначно поставлю этому поезду хорошую отметку.