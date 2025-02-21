07:52
1 д. 15 ч. 45 мин.
23:37
Маршрут следования поезда 928У Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
07:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
10:10
10:12
160 км.
2 ч. 18 мин.
Бологое-Московское
12:08
12:10
320 км.
4 ч. 16 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
16:28
20:00
631 км.
8 ч. 36 мин.
Великий Новгород
Вокзал
23:30
00:30
794 км.
15 ч. 38 мин.
Чудово-Московское
02:00
03:20
864 км.
18 ч. 8 мин.
Петрозаводск
09:00
11:00
1194 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Рускеала
Горный парк
16:20
18:50
1392 км.
1 д. 8 ч. 28 мин.
Санкт-Петербург
Финляндский Вокзал
23:37
1614 км.
1 д. 15 ч. 45 мин.
