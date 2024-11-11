Маршрут следования поезда 261А Санкт-Петербург — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
16:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
18:57
18:59
108 км.
2 ч. 22 мин.
Свирь
21:12
22:11
258 км.
4 ч. 37 мин.
Петрозаводск
00:12
00:42
351 км.
7 ч. 37 мин.
Медвежья Гора
03:25
03:43
476 км.
10 ч. 50 мин.
Сегежа
06:13
06:16
569 км.
13 ч. 38 мин.
Надвоицы
06:37
06:39
585 км.
14 ч. 2 мин.
Беломорск
08:03
08:10
661 км.
15 ч. 28 мин.
Кемь
09:20
09:40
708 км.
16 ч. 45 мин.
Кандалакша
14:08
14:23
971 км.
21 ч. 33 мин.
Апатиты 1
15:39
15:59
1031 км.
23 ч. 4 мин.
Оленегорск
17:37
17:48
1094 км.
1 д. 1 ч. 2 мин.
Кола
20:18
20:33
1178 км.
1 д. 3 ч. 43 мин.
Мурманск
20:50
1187 км.
1 д. 4 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Единственным минусом вагона считаю отсутствие столиков. Положительный момент – очень удобные сидения, которые еще и отлично откидываются. Спина хотя бы не отваливалась.
Мой рост 195 см. Взял билет на верхней полке и пожалел что это сделал, когда зашел в вагон и увидел то, где мне предстоит провести ближайшие часы. Если вы хотите чесать головой потолок – то это место как раз для вас. Комфортно там будет только тем, чей рост не превышает 170 см.
Проводница была огонь! Вежливая, спокойная, если что-то не понял – расскажет заново и пояснит без психов. Короче супер.
В вагоне был биотуалет что уже само по себе большое преимущество. Проводница у нас была обычная. Вагон тоже стандартный плацкарт.
я человек очень спокойный, но когда всю поездку тебе докучают мамаши с детьми и всякая живность вроде карманной собаки на дрожащих ногах, которая гавкает на всех кто проходит мимо нее в туалет – то это просто невыносимо становится. Хотелось бы чтобы животных перевозили в отдельном вагоне который для их перевозки будет прездназначен.