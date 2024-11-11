01:45
6 ч. 25 мин.
08:10
6
Маршрут следования поезда 212Ч Санкт-Петербург — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
01:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
03:42
03:44
103 км.
1 ч. 57 мин.
Лодейное Поле
05:17
05:20
216 км.
3 ч. 32 мин.
Подпорожье
05:51
05:53
249 км.
4 ч. 6 мин.
Свирь
06:06
06:36
254 км.
4 ч. 21 мин.
Петрозаводск
08:10
347 км.
6 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
На весь вагон воняло туалетом, это возмутительно просто!!! Старый вагон, все грязное и изношенное. Ему место на свалке этому вагону, а не на дороге. Я возмущена до глубины души!
Классический недорогой вариант быстро попасть в Питер. Советую тем, кто не ищет джакузи и наложниц, которые включены в стоимость билета.
Проводницы очень приятные девушки, но делают свою работу очень медленно. Хотелось бы чтобы они делали это быстрее.
У меня за всю поездку была только одна проблема и для меня она была весьма существенной. Дело в том, что ночью перед Санкт-Петербургом я хотела выспаться. Но этого не получилось полноценно сделать, потому что в вагоне было холодно и всё гремело очень сильно. Так, что я подремала за все время от силы несколько часов.
Залез – лег спать, проснулся и на месте. Что может быть еще приятнее, как ни поездка, которая проходит ночью и ты ее практически не замечаешь!? ОГОНЬ поезд.