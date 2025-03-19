Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 804В Санкт-Петербург — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
06:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
08:15
08:16
103 км.
1 ч. 43 мин.
Паша
09:09
09:10
170 км.
2 ч. 37 мин.
Лодейное Поле
09:42
09:43
216 км.
3 ч. 10 мин.
Подпорожье
10:10
10:11
249 км.
3 ч. 38 мин.
Свирь
10:22
10:28
254 км.
3 ч. 50 мин.
Петрозаводск
11:57
347 км.
5 ч. 25 мин.
