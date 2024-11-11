Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 160В Москва — Петрозаводск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 160В Москва — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
18:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
21:06
21:08
160 км.
2 ч. 21 мин.
Бологое-Московское
22:33
22:34
320 км.
3 ч. 48 мин.
Малая Вишера
00:19
00:20
471 км.
5 ч. 34 мин.
Чудово-Московское
00:45
00:46
514 км.
6 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
02:03
02:18
627 км.
7 ч. 18 мин.
Белоостров
02:57
02:58
660 км.
8 ч. 12 мин.
Зеленогорск
03:10
03:11
678 км.
8 ч. 25 мин.
Выборг
03:55
04:25
754 км.
9 ч. 10 мин.
Каменногорск
05:01
05:02
787 км.
10 ч. 16 мин.
Хийтола
05:53
05:54
830 км.
11 ч. 8 мин.
Элисенваара
06:17
07:24
850 км.
11 ч. 32 мин.
Яккима
07:47
07:48
872 км.
13 ч. 2 мин.
Сортавала
08:25
08:50
906 км.
13 ч. 40 мин.
Морозная
08:59
09:00
910 км.
14 ч. 14 мин.
Маткаселькя
09:30
09:31
936 км.
14 ч. 45 мин.
Черные Камни
09:42
09:43
943 км.
14 ч. 57 мин.
Янисъярви
10:00
10:01
959 км.
15 ч. 15 мин.
Леппясюрья
10:21
10:22
979 км.
15 ч. 36 мин.
Райконкоски
10:36
10:37
991 км.
15 ч. 51 мин.
Лоймола
10:50
10:51
1003 км.
16 ч. 5 мин.
Пийтсиеки
11:10
11:11
1022 км.
16 ч. 25 мин.
Суоярви 1
11:27
11:39
1035 км.
16 ч. 42 мин.
Новые Пески
12:29
12:30
1077 км.
17 ч. 44 мин.
Эссойла
12:50
12:51
1090 км.
18 ч. 5 мин.
Чална-Онежская
13:46
13:47
1135 км.
19 ч. 1 мин.
Петрозаводск
14:13
1152 км.
19 ч. 28 мин.
