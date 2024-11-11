Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 242А Москва — Мурманск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 242А Москва — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
10:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
17:05
17:06
515 км.
6 ч. 18 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
18:57
19:19
628 км.
8 ч. 10 мин.
Волховстрой 1
21:28
21:30
731 км.
10 ч. 41 мин.
Свирь
00:15
00:49
881 км.
13 ч. 28 мин.
Петрозаводск
02:22
02:52
974 км.
15 ч. 35 мин.
Медвежья Гора
06:48
07:00
1099 км.
20 ч. 1 мин.
Сегежа
09:17
09:22
1192 км.
22 ч. 30 мин.
Надвоицы
09:44
09:46
1208 км.
22 ч. 57 мин.
Беломорск
11:10
11:13
1284 км.
1 д. 0 ч. 23 мин.
Кемь
12:06
12:21
1331 км.
1 д. 1 ч. 19 мин.
Кандалакша
16:57
17:12
1594 км.
1 д. 6 ч. 10 мин.
Апатиты 1
18:28
18:48
1654 км.
1 д. 7 ч. 41 мин.
Оленегорск
20:13
20:21
1717 км.
1 д. 9 ч. 26 мин.
Кола
23:08
23:11
1801 км.
1 д. 12 ч. 21 мин.
Мурманск
23:26
1810 км.
1 д. 12 ч. 39 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Мурманск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехали на этом поезде в июле 2020. Поезд сам по себе неплохой, однако было очень холодно в вагоне, сильно тянуло от кондиционера. Самое интересное что муж сходил в соседний вагон посмотреть как там – там была наоборот жара. Проводница сказала что может немного убавить, но по итогу ничего сильно не изменилось.
Странно что у проводницы не продавалась обычная еда. Только какие-то сладости, конфеты и печенья. Никаких даже дошираков не было. Я не брал особо еды в надежде что в поезде что-то ведь быть должно, ехать считай 2 суток!!! Но ошибся. Не было. Так что запасайтесь.
Вагоны конечно не очень. У нас был вообще какой-то с треугольными колесами. Постоянно его туда сюда носило, в некоторые моменты думала что рельс слетим! Скрипело все жутко. Не понимаю за что заплатила столько денег.
Все было окей! Только ехать надоело, особенно под конец. Если бы еще попался какой нормальный попутчик, так сейчас молодежь только и сидит в наушниках в своих телефонах и ничего не видит и не слышит.
Ехала в новом вагоне! Очень приятно было и комфортно. Вот бы все поезда такими вагонами остастили! Еще отмечу, что внимательные проводницы. Еще бы вагон-ресторан был, так вообще было бы хорошо. А так поесть нормально негде было.