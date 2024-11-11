Маршрут следования и продажа билетов
12:15
1 д. 4 ч. 25 мин.
16:40
26
Маршрут следования поезда 202А Санкт-Петербург — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
12:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
14:18
14:21
103 км.
2 ч. 3 мин.
Лодейное Поле
15:54
15:56
216 км.
3 ч. 39 мин.
Подпорожье
16:27
16:29
249 км.
4 ч. 12 мин.
Свирь
16:42
17:16
254 км.
4 ч. 27 мин.
Петрозаводск
18:55
20:05
347 км.
6 ч. 40 мин.
Кондопога
21:08
21:13
394 км.
8 ч. 53 мин.
Медвежья Гора
22:50
23:02
472 км.
10 ч. 35 мин.
Сегежа
00:47
00:52
565 км.
12 ч. 32 мин.
Надвоицы
01:13
01:18
581 км.
12 ч. 58 мин.
Идель
01:47
01:49
608 км.
13 ч. 32 мин.
Беломорск
02:44
02:49
659 км.
14 ч. 29 мин.
Кемь
03:43
04:00
706 км.
15 ч. 28 мин.
Кузема
04:52
04:57
752 км.
16 ч. 37 мин.
Энгозеро
05:46
05:49
802 км.
17 ч. 31 мин.
Амбарный
06:05
06:08
818 км.
17 ч. 50 мин.
Лоухи
06:47
07:02
853 км.
18 ч. 32 мин.
Чупа
07:26
07:31
874 км.
19 ч. 11 мин.
Пояконда
08:13
08:32
910 км.
19 ч. 58 мин.
Княжая
09:19
09:24
942 км.
21 ч. 4 мин.
Кандалакша
10:27
10:52
979 км.
22 ч. 12 мин.
Полярные Зори
11:22
11:24
1002 км.
23 ч. 7 мин.
Апатиты 1
12:13
12:23
1045 км.
23 ч. 58 мин.
Оленегорск
13:35
13:50
1108 км.
1 д. 1 ч. 20 мин.
Кола
16:10
16:20
1192 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Мурманск
16:40
1201 км.
1 д. 4 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка очень хорошо прошла. Проводница крайне улыбчивая и доброжелательная тётенька. В вагоне было комфортно, температура была идеальная. Лишь изредка напрягали соседи за стенкой, у которых дети бесились и периодически что-то не могли поделить.
В туалете не работал кран, невозможно было руки нормально помыть. Также постоянно бубнела проводница, когда я ходил курить в тамбур. При том что курилки никакой не сделали и в вагоне не было.
Добрый день. Я ехала с дочкой и мужем. В вагоне было очень чисто и ехать было приятно. Проводница внимательная женщина и хорошо делала свое дело. В вагоне был подвыпивший мужчина, который громко разговаривал с другом и она его очень быстро успокоила, чем-то пригрозив.
Все хорошо но в туалете плохо работал смыв, нужно было еще подловить момент, чтобы сработал. Ночью было прохладно даже не смотря на включенное отопление. Потому что из окна сильно поддувало.
Спасибо за приятную поездку. Хоть я на этом поезде и проехала всего 5 часов, было очень комфортно, тепло и уютно.