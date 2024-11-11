Маршрут следования поезда 804Ч Санкт-Петербург — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
06:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
08:16
08:17
103 км.
1 ч. 44 мин.
Лодейное Поле
09:39
09:40
216 км.
3 ч. 7 мин.
Свирь
10:16
10:22
253 км.
3 ч. 44 мин.
Петрозаводск
11:50
346 км.
5 ч. 18 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Почему сидения перестали раскладываться? Раньше когда только этот поезд появился были очень удобные сидения, которые можно было разложить и наслаждаться поездкой. А эти сидения вообще не разлаживаются и от них затекает поясница!
В вагоне было не холодно, хотя за окном было очень холодно. Приветливые проводницы. Относительно чистые туалеты (для поезда очень даже). Во время поездки со стороны работников поезда были предложены закуски и напитки.
Ни фильмов, ни интернета. На дворе уже 21 век в у вас все как в 70-ые годы. Нужно идти в ногу со временем.
Солнце светило прямо в глаза. А на окнах вообще не было никаких штор, чтобы банально прикрыться. В туалете отсутствовала вода вообще. Как это понимать? Даже руки не помыть.
Вагон бизнес класса – туалет стоит посередине и все толпятся туда в очередь. «ОЧЕНЬ ПРИЯТНО» сидеть рядом, когда заплатил черти сколько за билеты и получить такой сервис. Я осталась недовольна.