08:10
16 ч. 2 мин.
00:12
Маршрут следования поезда 212А Москва — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
08:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
16:47
17:03
628 км.
8 ч. 37 мин.
Волховстрой 1
19:33
19:35
731 км.
11 ч. 23 мин.
Свирь
22:00
22:39
881 км.
13 ч. 50 мин.
Петрозаводск
00:12
974 км.
16 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Проводницу было не найти. Постоянно где-то шлялась. Ночью вагон сильно гремит, чего не замечаешь днем. Было тяжело заснуть, так как он шатался туда-сюда из стороны в сторону, плюс скрипел.
Поезд был обычный. В каких-то местах конечно потрепанный, но ехать можно. Но вот что касается пассажиров, которые ехали с нами в одном вагоне – это было невозможно!!! Постоянно громко разговаривали, употребляли спиртные напитки и вообще вели себя некультурно.
Отличный поезд! Были неудобные только полки. Я спала на верхней – чуть не свалилась по дороге.
Ехали с сыном к моим родителям. Было нормально. Проводница вежливая и хорошая девушка. Принесла чаю, ответила на все вопросы.
Приятно было проехать на поезде с хорошим сервисом. Благодарю за те приятные эмоции которые я получила на протяжении всей поездки. Очень вежливая проводница Елена!