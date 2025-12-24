Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 194В Москва — Мурманск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 194В Москва — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
20:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
23:04
23:06
160 км.
2 ч. 54 мин.
Вышний Волочек
00:15
00:16
276 км.
4 ч. 5 мин.
Бологое-Московское
00:46
00:58
319 км.
4 ч. 36 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
06:48
07:05
627 км.
10 ч. 38 мин.
Волховстрой 1
09:00
09:02
730 км.
12 ч. 50 мин.
Лодейное Поле
10:57
10:59
843 км.
14 ч. 47 мин.
Подпорожье
11:36
11:48
876 км.
15 ч. 26 мин.
Свирь
12:01
12:35
881 км.
15 ч. 51 мин.
Петрозаводск
14:09
14:45
974 км.
17 ч. 59 мин.
Медвежья Гора
17:47
17:59
1099 км.
21 ч. 37 мин.
Сегежа
19:43
19:45
1192 км.
23 ч. 33 мин.
Идель
20:44
20:46
1235 км.
1 д. 0 ч. 34 мин.
Беломорск
21:35
21:40
1286 км.
1 д. 1 ч. 25 мин.
Шуерецкая
22:07
22:08
1308 км.
1 д. 1 ч. 57 мин.
Кемь
22:40
22:55
1332 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Кузема
23:47
23:48
1378 км.
1 д. 3 ч. 37 мин.
Энгозеро
00:33
00:34
1428 км.
1 д. 4 ч. 23 мин.
Амбарный
00:50
00:51
1444 км.
1 д. 4 ч. 40 мин.
Лоухи
01:24
01:27
1479 км.
1 д. 5 ч. 14 мин.
Чупа
01:51
01:54
1500 км.
1 д. 5 ч. 41 мин.
Княжая
03:05
03:07
1567 км.
1 д. 6 ч. 55 мин.
Кандалакша
03:57
04:12
1604 км.
1 д. 7 ч. 47 мин.
Полярные Зори
04:41
04:42
1627 км.
1 д. 8 ч. 31 мин.
Апатиты 1
05:31
05:36
1670 км.
1 д. 9 ч. 21 мин.
Оленегорск
06:46
06:56
1733 км.
1 д. 10 ч. 36 мин.
Пулозеро
07:27
07:28
1757 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Лопарская
08:06
08:07
1788 км.
1 д. 11 ч. 56 мин.
Кола
08:50
08:53
1816 км.
1 д. 12 ч. 40 мин.
Мурманск
09:10
1825 км.
1 д. 13 ч. 0 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Мурманск Распечатать расписание поезда