Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 012А Санкт-Петербург — Мурманск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 012А Санкт-Петербург — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
21:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
22:56
22:58
103 км.
1 ч. 32 мин.
Лодейное Поле
00:29
00:31
216 км.
3 ч. 5 мин.
Подпорожье
00:59
01:00
249 км.
3 ч. 35 мин.
Свирь
01:13
01:47
254 км.
3 ч. 49 мин.
Петрозаводск
03:18
03:23
347 км.
5 ч. 54 мин.
Кондопога
04:15
04:17
394 км.
6 ч. 51 мин.
Медвежья Гора
05:54
05:57
472 км.
8 ч. 30 мин.
Сегежа
07:43
07:46
565 км.
10 ч. 19 мин.
Надвоицы
08:06
08:08
581 км.
10 ч. 42 мин.
Идель
08:40
08:41
608 км.
11 ч. 16 мин.
Летний
09:03
09:04
628 км.
11 ч. 39 мин.
Сосновец
09:19
09:20
642 км.
11 ч. 55 мин.
Беломорск
09:43
09:46
661 км.
12 ч. 19 мин.
Кемь
10:39
10:54
708 км.
13 ч. 15 мин.
Кузема
11:45
11:46
754 км.
14 ч. 21 мин.
Энгозеро
12:31
12:32
804 км.
15 ч. 7 мин.
Амбарный
12:49
12:50
820 км.
15 ч. 25 мин.
Лоухи
13:23
13:26
855 км.
15 ч. 59 мин.
Чупа
13:51
13:53
876 км.
16 ч. 27 мин.
Полярный Круг
14:17
14:18
895 км.
16 ч. 53 мин.
Пояконда
14:37
14:38
911 км.
17 ч. 13 мин.
Ковда
14:58
14:59
927 км.
17 ч. 34 мин.
Княжая
15:19
15:21
944 км.
17 ч. 55 мин.
Кандалакша
16:11
16:23
981 км.
18 ч. 47 мин.
Полярные Зори
16:52
16:54
1004 км.
19 ч. 28 мин.
Африканда
17:12
17:13
1018 км.
19 ч. 48 мин.
Апатиты 1
17:48
17:58
1046 км.
20 ч. 24 мин.
Имандра
18:36
18:37
1078 км.
21 ч. 12 мин.
Оленегорск
19:14
19:19
1109 км.
21 ч. 50 мин.
Кола
21:05
21:07
1193 км.
23 ч. 41 мин.
Мурманск
21:23
1202 км.
23 ч. 59 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехали 10.08.2021 в купе 10 вагона, нам все понравилось. Иногда было душно, но в целом терпимо. Проводник делала все, что могла, спасибо ей за это.
В поезде есть капсульный кофе, очень приятно попить сутра. Также культурные проводники. Название тоже прикольное «Александр Невский»))) Не знаю как другие, но я осталась в целом очень довольна поездкой.
Мне ВСЕ ПОНРАВИЛОСЬ! Быстро, хорошо выспалась, вагоны не до конца убитые, есть даже новые, проводники хорошие, туалет аккуратный, ставлю поезду 10.
Периодически езжу в Петрозаводск по делам, иногда на этом поезде. Удобный и комфортный локомотив, чистые санузлы, приветливый персонал, с которым можно поболтать «за жизнь». Рекомендую, не разочаруетесь.
Не хочется сильно растягивать – на твердую четверочку тянет точно. Ехать можно, провернно лично мой!