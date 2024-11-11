Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 222А Санкт-Петербург — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
00:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
02:40
02:42
103 км.
1 ч. 56 мин.
Лодейное Поле
04:16
04:18
216 км.
3 ч. 32 мин.
Подпорожье
04:48
04:50
249 км.
4 ч. 4 мин.
Свирь
05:03
05:57
254 км.
4 ч. 19 мин.
Петрозаводск
08:10
347 км.
7 ч. 26 мин.
