01:30
1 д. 4 ч. 28 мин.
05:58
Маршрут следования поезда 231Ч Санкт-Петербург — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
01:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
04:14
04:29
108 км.
2 ч. 44 мин.
Лодейное Поле
06:17
06:19
221 км.
4 ч. 47 мин.
Подпорожье
06:50
06:52
254 км.
5 ч. 20 мин.
Свирь
07:06
07:55
259 км.
5 ч. 36 мин.
Петрозаводск
10:00
10:59
352 км.
8 ч. 30 мин.
Кондопога
11:56
12:01
399 км.
10 ч. 26 мин.
Медвежья Гора
13:42
13:54
477 км.
12 ч. 12 мин.
Сегежа
15:59
16:04
570 км.
14 ч. 29 мин.
Надвоицы
16:23
16:26
586 км.
14 ч. 53 мин.
Летний
17:21
17:22
631 км.
15 ч. 51 мин.
Беломорск
17:56
17:59
662 км.
16 ч. 26 мин.
Кемь
18:58
19:13
709 км.
17 ч. 28 мин.
Кузема
20:14
20:15
755 км.
18 ч. 44 мин.
Энгозеро
21:00
21:02
805 км.
19 ч. 30 мин.
Лоухи
21:48
21:53
856 км.
20 ч. 18 мин.
Чупа
22:18
22:21
877 км.
20 ч. 48 мин.
Княжая
23:36
23:38
944 км.
22 ч. 6 мин.
Кандалакша
00:32
00:47
981 км.
23 ч. 2 мин.
Полярные Зори
01:16
01:20
1004 км.
23 ч. 46 мин.
Апатиты 1
02:13
02:23
1047 км.
1 д. 0 ч. 43 мин.
Оленегорск
03:40
03:50
1110 км.
1 д. 2 ч. 10 мин.
Кола
05:36
05:39
1194 км.
1 д. 4 ч. 6 мин.
Мурманск
05:58
1203 км.
1 д. 4 ч. 28 мин.
