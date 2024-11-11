Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 022Ч Санкт-Петербург — Мурманск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 022Ч Санкт-Петербург — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
21:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
23:09
23:11
103 км.
1 ч. 45 мин.
Лодейное Поле
00:40
00:42
216 км.
3 ч. 16 мин.
Подпорожье
01:10
01:12
249 км.
3 ч. 46 мин.
Свирь
01:25
01:31
254 км.
4 ч. 1 мин.
Петрозаводск
03:05
03:20
347 км.
5 ч. 41 мин.
Кондопога
04:13
04:15
394 км.
6 ч. 49 мин.
Медвежья Гора
05:54
05:57
472 км.
8 ч. 30 мин.
Сегежа
07:44
07:47
565 км.
10 ч. 20 мин.
Надвоицы
08:05
08:07
581 км.
10 ч. 41 мин.
Идель
08:41
08:43
608 км.
11 ч. 17 мин.
Летний
09:05
09:06
628 км.
11 ч. 41 мин.
Сосновец
09:21
09:22
642 км.
11 ч. 57 мин.
Беломорск
09:44
09:47
661 км.
12 ч. 20 мин.
Кемь
10:39
10:54
708 км.
13 ч. 15 мин.
Кузема
11:46
11:47
754 км.
14 ч. 22 мин.
Энгозеро
12:31
12:33
804 км.
15 ч. 7 мин.
Амбарный
12:49
12:51
820 км.
15 ч. 25 мин.
Лоухи
13:25
13:28
855 км.
16 ч. 1 мин.
Чупа
13:53
13:56
876 км.
16 ч. 29 мин.
Полярный Круг
14:19
14:20
895 км.
16 ч. 55 мин.
Пояконда
14:38
14:39
911 км.
17 ч. 14 мин.
Ковда
15:01
15:02
927 км.
17 ч. 37 мин.
Княжая
15:23
15:25
944 км.
17 ч. 59 мин.
Кандалакша
16:17
16:29
981 км.
18 ч. 53 мин.
Полярные Зори
16:58
17:00
1004 км.
19 ч. 34 мин.
Африканда
17:19
17:20
1018 км.
19 ч. 55 мин.
Апатиты 1
17:55
18:05
1046 км.
20 ч. 31 мин.
Имандра
18:40
18:41
1078 км.
21 ч. 16 мин.
Оленегорск
19:19
19:24
1109 км.
21 ч. 55 мин.
Кола
21:06
21:08
1193 км.
23 ч. 42 мин.
Мурманск
21:23
1202 км.
23 ч. 59 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехал в этом поезде первый раз, качество обслуживания довольно хорошее. Если возникают какие то вопросы, отвечают вежливо и быстро. Сам вагон чистый, благо попались не шумные соседи.
Удобно, что розетка была возле спального места и она работала. Вы получите ровно то, что заявлено, ни больше, ни меньше. И это с одной стороны очень радует.
Здравствуйте! Оставлю свой отзыв об этом поезде. Ехала 10 августа 2021 года. Все понравилось! Вежливые проводники, в вагоне чисто и уютно. Был лишь один момент, который на протяжении всей поездки меня раздражал. Одна из верхних полок постоянно поскрипывала, причем без разницы, есть там пассажир или его нет. Из-за этого скрипа я не выспалась. Что оставило свой негативный отпечаток. В остальном претензий не имею.
Спасибо за поездку! Хочу выразить особую благодарность всему персоналу поезда 022, а также особенно отметить Анну Викторовну, которая работает проводницей. Всех вам благ и всего хорошего!
Цена соответствует качеству. Нормальный поезд, ездить можно. Не разочаруетесь
По самому поезду и по работникам нет никаких вопросов. Но всё равно получился казус – поезд опоздал на целых 2 часа, из-за чего меня не смогли встретить и пришлось вызывать такси и тратить дополнительные деньги. Не знаю кто в этом виноват, но факт остается фактом.