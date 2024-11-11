Маршрут следования поезда 806Ч Санкт-Петербург — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
18:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
19:24
19:25
103 км.
1 ч. 24 мин.
Лодейное Поле
20:46
20:47
216 км.
2 ч. 46 мин.
Свирь
21:23
21:29
253 км.
3 ч. 23 мин.
Петрозаводск
22:57
346 км.
4 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Быстрый и удобный поезд. Не опоздал и приехал точно по расписанию. Приятные проводники. Ассортимент закусок в поезде стоило бы немного расширить. Но вообще на 9 из 10!!!
Приходится часто ездить на этом поезде по работе. Хочу сказать, что я очень доволен поездом и отношением персонала в целом. Рекомендую.
Жаль что в поезде нет вайфая. Также можно было бы периодически ремонтировать вагоны. У нас стучала дверь всю дорогу, не закрывалась до конца. Что очень сильно бесило под конец дороги.
Благодарю за поездку. В вагоне было в этот раз немного грязновато. В остальном я лично не имею никаких претензий к поезду и персоналу. В целом стоит своих денег и сэкономленного времени.
Проводница нахамила. Что было со мной впервые. Она была явно не в духе. Но зачем показывать это все пассажирам и на них вымещать злость!? Это твоя работа, тебе за это платят деньги! Зачем ты так общаешься со всеми?