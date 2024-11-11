Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 016Ч Москва — Петрозаводск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 016Ч Москва — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
00:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
02:31
02:32
160 км.
1 ч. 50 мин.
Вышний Волочек
03:47
03:48
276 км.
3 ч. 6 мин.
Бологое-Московское
04:19
04:31
319 км.
3 ч. 38 мин.
Окуловка
05:24
05:25
389 км.
4 ч. 43 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
09:12
09:50
626 км.
8 ч. 31 мин.
Волховстрой 1
11:48
11:53
729 км.
11 ч. 7 мин.
Лодейное Поле
13:38
13:43
842 км.
12 ч. 57 мин.
Подпорожье
14:18
14:20
875 км.
13 ч. 37 мин.
Свирь
14:34
15:04
880 км.
13 ч. 53 мин.
Петрозаводск
16:44
973 км.
16 ч. 3 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Петрозаводск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Ехать одно удовольствие. Еще раз убедился, что на поездку основное влияние оказывают работницы поезда, а не сам вагон. Когда с тобой вежливо и приятно общаются, даже незначительные огрехи в состоянии вагона и других моментах отходят на второй план. Большое спасибо за то, что моя поездка была изумительной.
Билет не дорогой, поэтому джакузи в купе нет)))) Шутка. Обычный поезд, поездка прошла хорошо, нареканий и претензий нет))))
Нас с мужем все устроило. Спасибо!
Дочка всю дорогу играла с мухой, которая залетела к нам в купе. Поездка прошла весело. Хороший поезд.
Ездил в командировку по работе в 4 вагоне. Хороший персонал, было приятно ехать. Спасибо
Хочу выразить свою благодарность работнкам поезда за добросовестное выполнение своей работы. Поездка была очень хорошой благодарю
В купе было чисто, в туалете тоже аккуратный. Пару раз была сильная тряска, но не думаю что тут дело в поезде. Скорее что-то с рельсами.