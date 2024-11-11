Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 214Ь Псков — Петрозаводск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:47
14 ч. 3 мин.
06:50
15
Маршрут следования поезда 214Ь Псков — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Псков — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Псков
Пассажирский
16:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струги Красные
18:00
18:02
67 км.
1 ч. 13 мин.
Плюсса
18:24
18:26
89 км.
1 ч. 37 мин.
Луга 1
19:07
19:28
134 км.
2 ч. 20 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
22:39
23:20
270 км.
5 ч. 52 мин.
Волховстрой 1
01:17
01:25
373 км.
8 ч. 30 мин.
Лодейное Поле
03:01
03:20
486 км.
10 ч. 14 мин.
Подпорожье
03:52
03:54
519 км.
11 ч. 5 мин.
Свирь
04:08
04:45
524 км.
11 ч. 21 мин.
Токари
05:12
05:13
547 км.
12 ч. 25 мин.
Пай
05:29
05:30
558 км.
12 ч. 42 мин.
Ладва
05:51
05:52
574 км.
13 ч. 4 мин.
Пяжиева Сельга
06:08
06:09
589 км.
13 ч. 21 мин.
Деревянка
06:20
06:21
597 км.
13 ч. 33 мин.
Петрозаводск
06:50
622 км.
14 ч. 3 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Псков → Петрозаводск Распечатать расписание поезда