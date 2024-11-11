Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 100А Москва — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
16:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
18:05
18:07
160 км.
1 ч. 45 мин.
Бологое-Московское
20:21
20:53
320 км.
4 ч. 1 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
01:17
01:42
628 км.
8 ч. 57 мин.
Волховстрой 1
03:37
03:39
731 км.
11 ч. 17 мин.
Лодейное Поле
05:12
05:15
844 км.
12 ч. 52 мин.
Подпорожье
05:47
05:49
877 км.
13 ч. 27 мин.
Свирь
06:03
06:33
882 км.
13 ч. 43 мин.
Петрозаводск
08:07
975 км.
15 ч. 47 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Петрозаводск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Привет. Пока ехала – замерзла, особенно было прохладно под утро. Такое чувство что отопление просто выключили чтобы мы в сосульки превратились.
Добрый день. Поезд очень хороший. Поездка удалась))))
В туалете немного неприятно пахло (не скажу что воняло, но уже было близко к этому). Также в самом купе, на мой взгляд, можно было бы и получше убираться. На полу было накрошено каким-то печеньем которое оставили другие пассажиры. Пришлось просить проводницу чтобы убралась.
Спасибо большое за поездку, поезд очень понравился. Проводницы приветливые и доброжелательные!!!!
Не впечатлило. Холодно на верхней полке. Дерганый машинист.
Что могу сказать по этому поезду. Поездка прошла очень хорошо, хотелось бы чтобы проводницы почаще проходили по вагонам. За всю поездку она прошла только 2 раза. Когда нам понадобилась помощь, пришлось идти искать в соседний вагон.