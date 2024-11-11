Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 016А Москва — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
00:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
02:48
02:50
160 км.
2 ч. 2 мин.
Вышний Волочек
03:55
03:56
276 км.
3 ч. 9 мин.
Бологое-Московское
04:27
04:52
319 км.
3 ч. 41 мин.
Окуловка
05:35
05:36
389 км.
4 ч. 49 мин.
Малая Вишера
06:50
06:51
470 км.
6 ч. 4 мин.
Чудово-Московское
07:17
07:18
513 км.
6 ч. 31 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
09:13
10:10
626 км.
8 ч. 27 мин.
Волховстрой 1
11:58
12:01
729 км.
11 ч. 12 мин.
Лодейное Поле
13:34
13:39
842 км.
12 ч. 48 мин.
Подпорожье
14:10
14:12
875 км.
13 ч. 24 мин.
Свирь
14:25
14:59
880 км.
13 ч. 39 мин.
Петрозаводск
16:38
17:08
973 км.
15 ч. 52 мин.
Кондопога
18:00
18:10
1020 км.
17 ч. 14 мин.
Кяппесельга
19:14
19:15
1071 км.
18 ч. 28 мин.
Медвежья Гора
19:53
20:13
1098 км.
19 ч. 7 мин.
Сегежа
22:00
22:31
1191 км.
21 ч. 14 мин.
Надвоицы
22:52
23:07
1207 км.
22 ч. 6 мин.
Кочкома
23:26
23:27
1222 км.
22 ч. 40 мин.
Идель
23:38
23:39
1233 км.
22 ч. 52 мин.
Беломорск
00:30
00:33
1284 км.
23 ч. 44 мин.
Кемь
01:26
01:41
1331 км.
1 д. 0 ч. 40 мин.
Кузема
02:33
02:36
1377 км.
1 д. 1 ч. 47 мин.
Энгозеро
03:21
03:24
1427 км.
1 д. 2 ч. 35 мин.
Амбарный
03:40
03:43
1443 км.
1 д. 2 ч. 54 мин.
Лоухи
04:16
04:21
1478 км.
1 д. 3 ч. 30 мин.
Чупа
04:45
04:47
1499 км.
1 д. 3 ч. 59 мин.
Княжая
05:58
06:00
1566 км.
1 д. 5 ч. 12 мин.
Кандалакша
06:50
07:05
1603 км.
1 д. 6 ч. 4 мин.
Полярные Зори
07:35
07:36
1626 км.
1 д. 6 ч. 49 мин.
Апатиты 1
08:24
08:34
1669 км.
1 д. 7 ч. 38 мин.
Оленегорск
09:48
09:55
1732 км.
1 д. 9 ч. 2 мин.
Кола
11:52
11:54
1816 км.
1 д. 11 ч. 6 мин.
Мурманск
12:10
1825 км.
1 д. 11 ч. 24 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала 10.10.2021 и осталась недовольна. Вода в кранах холодная, туалет оставляет желать лучшего. Ни сходить нормально, ни руки комфортно помыть. Внутри вагона тоже не лучше.
Я ехала одна с большим количеством сумок, если бы не помощь проводницы, я бы не справилась! Спасибо Ирине за помощь! Я знаю что это не входит в вашу работу и поэтому еще больше благодарна!
Оставлю свой отзыв. Нам очень понравилось ехать в этом поезде. Приветливые проводницы и чистота – это самые главные вещи, которые должны быть во всех поездах, чтобы пассажирам было удобно ехать в место назначения. ОЧЕНЬ рекомендую Арктику для поездок.
Можно ездить – стоимость билетов не большая. Комфорт соответствует стоимости. Не стоит ожидать чего-то сверх меры
Не разочарована поездкой. Утром сделали вкусный кофе. Даже муж удивился, что не пакетированный, а из кофемашины =) Полторы тысячи километров пролетели практически незаметно.