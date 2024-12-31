Маршрут следования и продажа билетов
00:46
15 ч. 52 мин.
16:38
13
Маршрут следования поезда 016У Москва — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
00:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
02:47
02:49
160 км.
2 ч. 1 мин.
Вышний Волочек
03:55
03:56
276 км.
3 ч. 9 мин.
Бологое-Московское
04:26
04:52
319 км.
3 ч. 40 мин.
Окуловка
05:35
05:36
389 км.
4 ч. 49 мин.
Малая Вишера
06:50
06:51
470 км.
6 ч. 4 мин.
Чудово-Московское
07:17
07:18
513 км.
6 ч. 31 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
09:13
10:10
626 км.
8 ч. 27 мин.
Волховстрой 1
11:58
12:01
729 км.
11 ч. 12 мин.
Лодейное Поле
13:34
13:39
842 км.
12 ч. 48 мин.
Подпорожье
14:10
14:12
875 км.
13 ч. 24 мин.
Свирь
14:25
14:59
880 км.
13 ч. 39 мин.
Петрозаводск
16:38
973 км.
15 ч. 52 мин.
