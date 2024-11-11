Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 211А Петрозаводск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петрозаводск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петрозаводск
13:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Свирь
15:14
15:48
93 км.
1 ч. 34 мин.
Волховстрой 1
18:02
18:06
243 км.
4 ч. 22 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
20:20
21:05
346 км.
6 ч. 40 мин.
Чудово-Московское
22:41
22:42
459 км.
9 ч. 1 мин.
Малая Вишера
23:13
23:14
502 км.
9 ч. 33 мин.
Окуловка
00:06
00:07
583 км.
10 ч. 26 мин.
Бологое-Московское
00:53
00:55
653 км.
11 ч. 13 мин.
Тверь
02:38
02:40
813 км.
12 ч. 58 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
04:40
973 км.
15 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Обычный такой поезд, коих 90% ездит по РЖД. Да, где-то лампочка не горит, где-то грязно. Туалет работал с перебоями. Но внутри было более-менее чисто. Если собираетесь ехать – не ожидайте ничего сверхъестественного
Вполне хороший поезд. Ехал на нем в командировку, туда назад. Быстро и удобно. Рекомендую.
Поезд ничего, но есть и получше. Если хотите с комфортом – берите стрелу или двухэтажные. Там комфорта явно будет побольше, чем здесь.
Розеток в вагоне почти нет, чтобы телефон зарядить. Хоть ты удлинители с собой таскай в дорогу, чтобы всем хватало.
Дочка сказала, что больше на нем не поедет. Ей поезд не понравился. А мне нормально было.
Состав перед Москвой задержали на полчаса. Кого-то пропускали. Поэтому поездка так себе, чуть успел на встречу приехать.