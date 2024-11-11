Маршрут следования и продажа билетов
15:26
1 д. 14 ч. 49 мин.
06:15
28
Маршрут следования поезда 277А Санкт-Петербург — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
15:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
17:15
17:16
160 км.
1 ч. 49 мин.
Окуловка
18:06
18:07
241 км.
2 ч. 40 мин.
Бологое-Московское
19:18
19:30
311 км.
3 ч. 52 мин.
Вышний Волочек
20:05
20:06
354 км.
4 ч. 39 мин.
Тверь
21:12
21:14
470 км.
5 ч. 46 мин.
Рязань 2
03:00
03:26
812 км.
11 ч. 34 мин.
Мичуринск
Уральский
05:52
06:28
1011 км.
14 ч. 26 мин.
Грязи
Воронежские
07:30
07:33
1069 км.
16 ч. 4 мин.
Придача
Воронеж-Южный
09:20
09:25
1174 км.
17 ч. 54 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:49
10:56
1249 км.
19 ч. 23 мин.
Подгорное
12:26
12:28
1313 км.
21 ч. 0 мин.
Россошь
13:00
13:15
1337 км.
21 ч. 34 мин.
Зайцевка
14:22
14:24
1402 км.
22 ч. 56 мин.
Кутейниково
15:00
15:02
1439 км.
23 ч. 34 мин.
Миллерово
16:04
16:06
1494 км.
1 д. 0 ч. 38 мин.
Каменская
17:18
17:20
1560 км.
1 д. 1 ч. 52 мин.
Лихая
17:55
18:09
1579 км.
1 д. 2 ч. 29 мин.
Зверево
18:44
18:46
1595 км.
1 д. 3 ч. 18 мин.
Сулин
19:04
19:06
1610 км.
1 д. 3 ч. 38 мин.
Шахтная
19:33
19:35
1628 км.
1 д. 4 ч. 7 мин.
Новочеркасск
20:56
20:58
1664 км.
1 д. 5 ч. 30 мин.
Ростов
Главный
22:03
22:23
1702 км.
1 д. 6 ч. 37 мин.
Староминская-Тимашевск
23:50
23:52
1793 км.
1 д. 8 ч. 24 мин.
Каневская
00:29
00:31
1840 км.
1 д. 9 ч. 3 мин.
Брюховецкая
00:59
01:01
1872 км.
1 д. 9 ч. 33 мин.
Тимашевская
01:26
01:40
1891 км.
1 д. 10 ч. 0 мин.
Анапа
06:15
2038 км.
1 д. 14 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хорошие вагоны но кондиционер не справляется. На подьезде к Анапе сошло семь потов. Мечтала о душе. В вагоне было +35 с работающим кондиционером.
Ехали семьей на отдых. Все прошло хорошо. Проводницы прекрасные, вагон чистый относительно. Напрягали только мудаки, которые нажрались не успели мы от Питера отьехать. И пол дороги потом ржали как кони.
Поезд комфортный. Дочке надоело ехать уже с середины. Поэтому если поедете с детьми заранее наберите разных игрушек чтобы было чем отвлечь.
В Кутейниково зашли 2 пьяных клиентов, начали дебоширить и нарушать общественный порядок. На следующей остановке были высажены нарядом полиции.
Проводница очень приятная женщина. В вагоне постоянно проводилась уборка. На любой вопрос у проводницы был ответ. Было видно что профессионал в своем деле. Ехали и наслаждались поездкой на море))))