Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 005А Санкт-Петербург — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 005А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
23:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
05:05
05:07
471 км.
5 ч. 29 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
07:45
631 км.
8 ч. 9 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Двухэтажный поезд – мой любимый поезд))) Я не знаю почему, но мне очень нравится ездить на двухэтажных поездах. Что касается самого поезда, то отмечу, что он новый, чистый, стильный и комфортный. Цена тоже не кусается, поэтому если вам нужно быстро добраться из Санкт-Петербурга в Москву, этот поезд вам однозначно подойдет
Когда ехали на поезде было неприятно, что в купе было недостаточно чисто. Валялись какие-то бумажки (видимо после предыдущих пассажиров). То ли убрать не успели, то ли у них это в норме убираться раз в несколько дней, я не знаю. Но факт остается фактом. Было неприятно.
Не нравятся мне эти двухэтажные поезда, у них всегда низкие потолки. С моим ростом(198) не всегда удобно передвигаться по поезду. Из плюсов поезда отмечу порядок и чистоту. Однако в туалеты была очередь, не знаю, с чем связанно.
В целом поездка оказалась положительной, несмотря на некоторые нюансы (которые бывают везде, как я понимаю). Дети остались довольны, им было интересно ехать на двухэтажном поезде. Меня с мужем он не впечатлил. На втором этаже немного болтает и больше укачивает, поэтому если для вас это критично, рекомендую спускаться пониже.
Если вы ростом метр с кепкой в прыжке, то поезд для вас будет комфортным. Но не для меня с моим ростом 2.03!! Никогда не буду больше ездить на этих двухэтажных поездах!!!!