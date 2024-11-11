20:22
9 ч. 50 мин.
06:12
Маршрут следования поезда 677Ч Великие Луки — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великие Луки — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великие Луки
20:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новосокольники
20:54
20:57
25 км.
0 ч. 32 мин.
Самолуково
21:38
21:42
59 км.
1 ч. 16 мин.
Стримовичи
21:57
22:00
69 км.
1 ч. 35 мин.
Локня
22:10
22:12
78 км.
1 ч. 48 мин.
Загоскино
22:28
22:36
93 км.
2 ч. 6 мин.
Сущево
22:48
23:01
101 км.
2 ч. 26 мин.
Лозовицы
23:15
23:21
112 км.
2 ч. 53 мин.
Ашево
23:32
23:36
121 км.
3 ч. 10 мин.
Чихачево
23:48
23:50
131 км.
3 ч. 26 мин.
Плотовец
00:03
00:05
141 км.
3 ч. 41 мин.
Судома
00:17
00:19
151 км.
3 ч. 55 мин.
Дедовичи
00:32
00:40
159 км.
4 ч. 10 мин.
Дно
01:06
01:53
189 км.
4 ч. 44 мин.
Леменка
02:28
02:35
208 км.
6 ч. 6 мин.
Сольцы
02:54
02:56
227 км.
6 ч. 32 мин.
Уторгош
03:13
03:22
243 км.
6 ч. 51 мин.
Батецкая
03:57
04:00
283 км.
7 ч. 35 мин.
Царское Село
05:42
05:44
402 км.
9 ч. 20 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
06:12
424 км.
9 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала в вагоне где не особо и много было людей. Но как ни странно к концу поездки почему-то оба БИОтуалета были закрыты. Пришлось идти в соседний вагон, а так вообще очередь как за колбасой в СССР. Так себе удовольствие.
Жесть а не поездочка. Чувака пол ночи успокаивали, пока менты не приехали. Нажрался и начал всю ночь орать ходить что щас всех зарежет. Что я еще когда-нибудь в таких вагонах. Как минимум купе буду брать
Второй раз ехала на этом поезде и оба раза в вагоне не работал туалет. Я не могу понять это я такая невезучая, или это такие вагоны во всем поезде!?!?
Спасибо за поездку. Ехали с дочкой и женой, все было отлично. Поездка понравилась. Минус был только в том, что шторки не было и фонари мелькали.
На Станции Дно стояли часа полтора, хотя должны были меньше. Поезд опоздал н 2 часа. Потому что еще стояли пропускали кого-то. Меня встречающие ели дождались!