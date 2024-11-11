14:40
6 ч. 44 мин.
21:24
10
Маршрут следования поезда 747А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
14:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Колпино
15:02
15:04
24 км.
0 ч. 22 мин.
Тосно
15:47
15:49
51 км.
1 ч. 7 мин.
Чудово-Московское
16:19
16:21
116 км.
1 ч. 39 мин.
Окуловка
17:18
17:20
241 км.
2 ч. 38 мин.
Бологое-Московское
17:51
17:53
311 км.
3 ч. 11 мин.
Вышний Волочек
18:16
18:18
354 км.
3 ч. 36 мин.
Тверь
19:15
19:17
470 км.
4 ч. 35 мин.
Крюково
Зеленоград
20:57
20:58
593 км.
6 ч. 17 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
21:24
630 км.
6 ч. 44 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд. Не в первый раз на нем катаюсь. Ехать всего 4 часа, но какой же это кайф когда едешь без остановок и просто наслаждаешься поездкой. Всегда чистые вагоны и туалеты. Респект.
Очень комфортные сидения! Спасибо, поездка понравилась! В стоимость поездки также входили вода, шоколадка и тапочки. Очень круто!
Постоянно езжу на этом поезде по работе. Приходится периодически посещать поставщиков, это идеальный вариант для поездки. Не смотря на немаленькую стоимость, поезд очень хороший.
Если будете ехать из Москвы в Питер -я бы выбрал именно этот поезд. Потому что настолько быстрой и комфортной езды вы нигде не найдете больше! Проводницы всегда душечки!
В вагоне идеальная чистота, всегда работающий кондей и приятное обслуживание. Езда на этом поезде сплошное удовольствие. Очень рекомендую попробовать, если еще ни разу на нем не ездили и нужно в этом направлении ехать. Получите гарантированное удовольствие!