Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 157А Санкт-Петербург — Орел
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:25
14 ч. 42 мин.
08:07
12
Маршрут следования поезда 157А Санкт-Петербург — Орел на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Орел с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
17:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
19:23
19:25
160 км.
1 ч. 58 мин.
Окуловка
20:19
20:48
241 км.
2 ч. 54 мин.
Бологое-Московское
21:36
21:48
311 км.
4 ч. 11 мин.
Вышний Волочек
22:24
22:26
354 км.
4 ч. 59 мин.
Тверь
23:59
00:01
470 км.
6 ч. 34 мин.
Москва
Курский Вокзал
02:26
02:50
632 км.
9 ч. 1 мин.
Тула
Московский Вокзал
05:08
05:12
805 км.
11 ч. 43 мин.
Щекино
05:37
05:39
826 км.
12 ч. 12 мин.
Плавск
06:08
06:10
861 км.
12 ч. 43 мин.
Мценск
07:26
07:28
928 км.
14 ч. 1 мин.
Орел
08:07
974 км.
14 ч. 42 мин.
