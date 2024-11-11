Орел: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Орел. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Орел работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Орел на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
098Х
Курск
Москва
00:18
Орел
9 ч. 31 мин.
06:31
Москва (Курский Вокзал)
236В
Белгород
Москва
00:18
Орел
10 ч. 35 мин.
06:00
Москва (Курский Вокзал)
084Э
Адлер
Москва
00:27
Орел
1 д. 14 ч. 11 мин.
05:25
Москва (Курский Вокзал)
253С
Кисловодск
Москва
00:27
Орел
1 д. 14 ч. 16 мин.
05:25
Москва (Курский Вокзал)
218В
Белгород
Москва
00:27
Орел
11 ч. 5 мин.
05:25
Москва (Курский Вокзал)
211В
Москва
Белгород
00:44
Орел
10 ч. 11 мин.
06:00
Белгород
100В
Белгород
Москва
00:49
Орел
9 ч. 51 мин.
05:56
Москва (Курский Вокзал)
302Б
Минск (Беларусь)
Адлер
00:53
Лужки Орловские
2 д. 0 ч. 30 мин.
11:51
Адлер
490Б
Минск (Беларусь)
Анапа
00:53
Лужки Орловские
1 д. 23 ч. 16 мин.
10:37
Анапа
075М
Москва
Белгород
01:00
Орел
11 ч. 13 мин.
06:40
Белгород
267М
Москва
Белгород
01:17
Орел
10 ч. 7 мин.
05:40
Белгород
235Х
Москва
Белгород
01:23
Орел
10 ч. 18 мин.
06:00
Белгород
057В
Приосколье
Москва
Старый Оскол
01:36
Орел
10 ч. 47 мин.
07:45
Старый Оскол
071В
Белогорье
Москва
Белгород
01:36
Орел
9 ч. 36 мин.
06:05
Белгород
927М
Москва
Москва
01:36
Орел
1 д. 22 ч. 45 мин.
19:15
Москва Вк Восточный Тур
229В
Москва
Льгов
01:40
Орел
9 ч. 28 мин.
05:10
Льгов-Киевский
109В
Москва
Анапа
01:55
Орел
1 д. 14 ч. 25 мин.
07:15
Анапа
453М
Москва
Воронеж
02:10
Орел
19 ч. 40 мин.
13:20
Воронеж 1
219Щ
Москва
Белгород
02:12
Орел
12 ч. 45 мин.
06:25
Белгород
057Ч
Приосколье
Старый Оскол
Москва
02:20
Орел
11 ч. 15 мин.
07:20
Москва (Курский Вокзал)
072В
Белогорье
Белгород
Москва
02:25
Орел
9 ч. 58 мин.
08:03
Москва (Восточный Вокзал)
217Ч
Москва
Белгород
02:50
Орел
11 ч. 0 мин.
07:40
Белгород
536А
Смоленск
Анапа
03:11
Орел
1 д. 14 ч. 24 мин.
09:45
Анапа
302С
Адлер
Минск (Беларусь)
03:27
Лужки Орловские
1 д. 23 ч. 18 мин.
17:10
Минск (Пассажирский)
489С
Анапа
Минск (Беларусь)
03:27
Лужки Орловские
1 д. 19 ч. 45 мин.
17:17
Минск (Пассажирский)
141В
Москва
Курск
03:30
Орел
12 ч. 54 мин.
09:47
Курск
264С
Адлер
Санкт-Петербург
03:36
Орел
2 д. 4 ч. 38 мин.
20:00
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
374М
Таврия
Смоленск
Симферополь
03:39
Лужки Орловские
2 д. 3 ч. 20 мин.
22:10
Симферополь
206В
Белгород
Москва
03:44
Орел
10 ч. 7 мин.
09:12
Москва (Курский Вокзал)
076В
Белгород
Москва
03:47
Орел
10 ч. 17 мин.
09:02
Москва (Восточный Вокзал)
535С
Анапа
Смоленск
03:49
Орел
1 д. 17 ч. 2 мин.
13:22
Смоленск (Центральный)
254Щ
Курск
Смоленск
03:49
Орел
14 ч. 49 мин.
13:10
Смоленск (Центральный)
474С
Таврия
Симферополь
Смоленск
03:49
Орел
1 д. 23 ч. 52 мин.
13:22
Смоленск (Центральный)
205В
Москва
Белгород
03:50
Орел
9 ч. 53 мин.
08:30
Белгород
245М
Москва
Старый Оскол
04:00
Орел
11 ч. 30 мин.
10:40
Старый Оскол
083С
Москва
Адлер
04:10
Орел
1 д. 11 ч. 15 мин.
10:49
Адлер
141Ч
Сейм
Москва
Льгов
04:22
Орел
9 ч. 15 мин.
08:15
Льгов-Киевский
099М
Москва
Белгород
04:24
Орел
9 ч. 39 мин.
09:01
Белгород
374С
Таврия
Симферополь
Смоленск
04:25
Лужки Орловские
2 д. 2 ч. 58 мин.
13:08
Смоленск (Центральный)
083М
Москва
Адлер
04:31
Орел
1 д. 15 ч. 15 мин.
11:00
Адлер
097М
Орел
Курск
05:00
Орел
2 ч. 26 мин.
07:26
Курск
204В
Белгород
Санкт-Петербург
05:25
Орел
1 д. 2 ч. 25 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
204Щ
Орел
Санкт-Петербург
05:25
Орел
16 ч. 30 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
104А
Белгород
Санкт-Петербург
05:25
Орел
1 д. 2 ч. 35 мин.
22:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
217Щ
Москва
Белгород
05:37
Орел
9 ч. 34 мин.
10:20
Белгород
563С
Анапа
Москва
05:39
Орел
1 д. 17 ч. 11 мин.
13:45
Москва (Киевский Вокзал)
220В
Белгород
Москва
05:49
Орел
12 ч. 24 мин.
14:00
Москва (Киевский Вокзал)
214Х
Курск
Москва
05:49
Орел
9 ч. 56 мин.
14:00
Москва (Киевский Вокзал)
296Ч
Белгород
Москва
05:55
Орел
12 ч. 9 мин.
13:59
Москва (Киевский Вокзал)
298Э
Белгород
Санкт-Петербург
06:05
Орел
1 д. 0 ч. 20 мин.
21:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
233Щ
Москва
Курск
06:11
Орел
10 ч. 46 мин.
07:51
Курск
195Х
Москва
Симферополь
06:11
Орел
1 д. 19 ч. 55 мин.
17:00
Симферополь
563М
Москва
Анапа
06:21
Орел
1 д. 14 ч. 54 мин.
12:29
Анапа
565М
Москва
Новороссийск
06:21
Орел
1 д. 16 ч. 35 мин.
14:05
Новороссийск
243Х
Москва
Ростов-на-Дону
06:24
Орел
1 д. 4 ч. 45 мин.
05:25
Ростов (Главный)
247В
Москва
Белгород
06:34
Орел
9 ч. 30 мин.
11:10
Белгород
245В
Старый Оскол
Москва
06:36
Орел
12 ч. 24 мин.
11:54
Москва (Курский Вокзал)
249В
Старый Оскол
Москва
06:36
Орел
12 ч. 34 мин.
11:54
Москва (Курский Вокзал)
560С
Адлер
Калининград
06:36
Орел
3 д. 15 ч. 27 мин.
12:28
Калининград Южный (Пассажирский)
720М
Ласточка
Орел
Москва
07:00
Орел
4 ч. 10 мин.
11:10
Москва (Курский Вокзал)
828Щ
Курск
Москва
07:13
Орел
5 ч. 56 мин.
11:24
Москва (Курский Вокзал)
722М
Ласточка
Курск
Москва
07:20
Орел
5 ч. 48 мин.
11:24
Москва (Курский Вокзал)
728М
Курск
Москва
07:20
Орел
5 ч. 48 мин.
11:24
Москва (Курский Вокзал)
237Х
Москва
Курск
07:29
Орел
12 ч. 11 мин.
10:12
Курск
744В
Ласточка
Белгород
Москва
07:54
Орел
7 ч. 33 мин.
12:01
Москва (Курский Вокзал)
844В
Белгород
Москва
07:54
Орел
8 ч. 5 мин.
12:33
Москва (Курский Вокзал)
081А
Санкт-Петербург
Белгород
09:32
Орел
16 ч. 56 мин.
13:11
Белгород
739В
Москва
Белгород
10:34
Орел
7 ч. 0 мин.
13:50
Белгород
746В
Белгород
Москва
10:41
Орел
7 ч. 12 мин.
14:37
Москва (Курский Вокзал)
029У
Санкт-Петербург
Белгород
10:46
Орел
16 ч. 41 мин.
14:11
Белгород
738В
Белгород
Москва
10:47
Орел
7 ч. 8 мин.
14:38
Москва (Курский Вокзал)
243Ж
Ростов-на-Дону
Москва
10:55
Орел
1 д. 5 ч. 18 мин.
16:50
Москва (Курский Вокзал)
556С
Адлер
Смоленск
11:35
Лужки Орловские
1 д. 20 ч. 43 мин.
21:45
Смоленск (Центральный)
715В
Ласточка
Москва
Курск
12:57
Орел
5 ч. 54 мин.
14:40
Курск
725Щ
Москва
Курск
13:01
Орел
5 ч. 54 мин.
14:40
Курск
284Ч
Курск
Москва
13:03
Орел
8 ч. 26 мин.
18:56
Москва (Курский Вокзал)
154В
Белгород
Санкт-Петербург
13:06
Орел
20 ч. 5 мин.
04:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
556М
Смоленск
Адлер
13:23
Лужки Орловские
1 д. 20 ч. 6 мин.
21:16
Адлер
825Щ
Москва
Курск
13:36
Орел
6 ч. 29 мин.
15:15
Курск
297А
Санкт-Петербург
Курск
13:45
Орел
16 ч. 51 мин.
15:55
Курск
208В
Белгород
Москва
13:59
Орел
10 ч. 52 мин.
19:12
Москва (Курский Вокзал)
143С
Кисловодск
Москва
14:05
Орел
1 д. 8 ч. 52 мин.
19:08
Москва (Курский Вокзал)
203А
Санкт-Петербург
Белгород
14:09
Орел
1 д. 0 ч. 44 мин.
23:15
Белгород
103А
Санкт-Петербург
Белгород
14:09
Орел
1 д. 0 ч. 45 мин.
23:15
Белгород
143Й
Кисловодск
Москва
14:16
Орел
1 д. 12 ч. 24 мин.
22:40
Москва (Павелецкий Вокзал)
143М
Москва
Кисловодск
15:01
Орел
1 д. 11 ч. 39 мин.
19:14
Кисловодск
120Х
Орел
Санкт-Петербург
15:15
Орел
16 ч. 15 мин.
07:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
120В
Белгород
Санкт-Петербург
15:20
Орел
21 ч. 41 мин.
07:19
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
742А
Белгород
Москва
15:46
Орел
7 ч. 34 мин.
19:49
Москва (Курский Вокзал)
741А
Москва
Белгород
15:52
Орел
7 ч. 33 мин.
19:19
Белгород
720В
Ласточка
Белгород
Москва
16:02
Орел
7 ч. 13 мин.
19:45
Москва (Курский Вокзал)
231Щ
Москва
Курск
16:02
Орел
7 ч. 57 мин.
17:45
Курск
283Ч
Москва
Курск
16:10
Орел
8 ч. 2 мин.
17:50
Курск
268М
Орел
Санкт-Петербург
16:49
Орел
16 ч. 4 мин.
08:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
119А
Санкт-Петербург
Белгород
16:55
Орел
22 ч. 28 мин.
22:40
Белгород
207М
Москва
Белгород
17:10
Орел
11 ч. 27 мин.
22:20
Белгород
601Б
Витебск
Саратов
17:19
Лужки Орловские
1 д. 12 ч. 44 мин.
10:47
Саратов 1 (Пассажирский)
281М
Санкт-Петербург
Белгород
17:58
Орел
1 д. 0 ч. 58 мин.
22:14
Белгород
743М
Москва
Белгород
18:24
Орел
7 ч. 36 мин.
21:46
Белгород
726Щ
Курск
Москва
18:40
Орел
5 ч. 52 мин.
22:48
Москва (Курский Вокзал)
719М
Ласточка
Москва
Белгород
18:41
Орел
7 ч. 40 мин.
22:02
Белгород
726М
Ласточка
Орел
Москва
18:49
Орел
4 ч. 7 мин.
22:56
Москва (Курский Вокзал)
724М
Ласточка
Курск
Москва
18:55
Орел
5 ч. 32 мин.
22:45
Москва (Курский Вокзал)
241М
Москва
Белгород
19:11
Орел
13 ч. 56 мин.
23:40
Белгород
737В
Москва
Белгород
19:44
Орел
7 ч. 0 мин.
22:55
Белгород
743В
Москва
Белгород
19:44
Орел
7 ч. 6 мин.
22:53
Белгород
745В
Москва
Белгород
19:46
Орел
7 ч. 15 мин.
23:01
Белгород
030У
Белгород
Санкт-Петербург
19:52
Орел
17 ч. 58 мин.
10:15
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
740В
Белгород
Москва
20:02
Орел
7 ч. 5 мин.
23:45
Москва (Курский Вокзал)
821Щ
Ласточка
Москва
Курск
20:28
Орел
5 ч. 57 мин.
22:12
Курск
721Ч
Ласточка
Москва
Курск
20:43
Орел
5 ч. 53 мин.
22:28
Курск
727Щ
Ласточка
Москва
Курск
20:47
Орел
5 ч. 53 мин.
22:27
Курск
827Щ
Москва
Курск
20:47
Орел
6 ч. 27 мин.
22:27
Курск
213М
Москва
Старый Оскол
21:05
Орел
11 ч. 56 мин.
03:05
Старый Оскол
082В
Белгород
Санкт-Петербург
21:14
Орел
17 ч. 26 мин.
10:41
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
723М
Ласточка
Москва
Курск
21:40
Орел
5 ч. 38 мин.
23:23
Курск
274В
Белгород
Архангельск
21:42
Орел
1 д. 6 ч. 50 мин.
00:05
Архангельск-Город
230М
Льгов
Москва
21:45
Лужки Орловские
10 ч. 48 мин.
04:50
Москва (Курский Вокзал)
229Щ
Курск
Москва
22:06
Лужки Орловские
12 ч. 24 мин.
04:50
Москва (Курский Вокзал)
298Ч
Курск
Санкт-Петербург
22:07
Орел
17 ч. 10 мин.
13:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
242В
Белгород
Москва
22:59
Орел
15 ч. 35 мин.
07:35
Москва (Киевский Вокзал)
233Х
Курск
Москва
22:59
Орел
15 ч. 37 мин.
07:35
Москва (Киевский Вокзал)
234Щ
Курск
Москва
22:59
Орел
11 ч. 16 мин.
07:35
Москва (Киевский Вокзал)
084С
Адлер
Москва
23:37
Орел
1 д. 18 ч. 27 мин.
09:15
Москва (Киевский Вокзал)
109С
Анапа
Москва
23:47
Орел
1 д. 15 ч. 35 мин.
08:40
Москва (Киевский Вокзал)
141М
Курск
Москва
23:55
Лужки Орловские
11 ч. 58 мин.
06:21
Москва (Восточный Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Орел включает 256 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:12 по направлению к станции Санкт-Петербург;
  • последний поезд прибывает в 23:48 от станции Орел.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Орел.

Актуальное расписание поездов станции Орел, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Орел можно доехать до следующих городов без пересадок
Популярные направления из города Орел

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
