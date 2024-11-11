Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 119А Санкт-Петербург — Белгород.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 119А Санкт-Петербург — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
00:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
02:23
02:24
160 км.
2 ч. 11 мин.
Окуловка
03:17
03:18
241 км.
3 ч. 5 мин.
Бологое-Московское
04:00
04:30
311 км.
3 ч. 48 мин.
Вышний Волочек
05:04
05:06
354 км.
4 ч. 52 мин.
Спирово
05:30
05:31
386 км.
5 ч. 18 мин.
Лихославль
06:01
06:03
429 км.
5 ч. 49 мин.
Тверь
06:31
06:33
470 км.
6 ч. 19 мин.
Москва
Восточный Вокзал
09:47
10:08
632 км.
9 ч. 35 мин.
Тула
Московский Вокзал
13:23
14:11
805 км.
13 ч. 11 мин.
Ясная Поляна
14:26
14:28
816 км.
14 ч. 14 мин.
Щекино
14:40
14:41
826 км.
14 ч. 28 мин.
Плавск
15:08
15:09
861 км.
14 ч. 56 мин.
Скуратово
15:28
15:30
885 км.
15 ч. 16 мин.
Чернь
15:46
15:47
906 км.
15 ч. 34 мин.
Мценск
16:04
16:09
927 км.
15 ч. 52 мин.
Орел
16:45
16:55
973 км.
16 ч. 33 мин.
Змиевка
17:26
17:28
1012 км.
17 ч. 14 мин.
Поныри
17:58
18:00
1050 км.
17 ч. 46 мин.
Золотухино
18:21
18:23
1076 км.
18 ч. 9 мин.
Курск
18:50
20:13
1114 км.
18 ч. 38 мин.
Солнцево
21:02
21:04
1165 км.
20 ч. 50 мин.
Ржава
21:29
21:31
1185 км.
21 ч. 17 мин.
Прохоровка
21:52
21:54
1207 км.
21 ч. 40 мин.
Белгород
22:40
1256 км.
22 ч. 28 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Поезд просто замечательный, мне очень понравился. Проводницы вели себя вежливо и сдержанно. Но стоимость билета могли бы сделать и поменьше.
Вроде бы все норм, но туалет вообще отстойник. Не убирался несколько недель явно. На пол вагона запашок веял.
Доброе утро. Спасибо за возможность высказать свое мнение по поводу поезда. Я ехала в 10 вагоне и мне очень понравилось! Проводницы были очень улыбчивыми и приветливыми дамами, обслуживание на высоте. Единственный минус был в том, что мне приходилось ходить через весь вагон в туалет, так как мое место было в противоположном конце.
Если не придираться к мелочам, то доехать получится и вполне нормально. Никаких вопросов не должно возникнуть. Немного было прохладно, так как поддувало из окна. Но не впервой, поэтому с этой проблемой справилась быстро.
Типичный российский поезд, ничего нового для себя не нашел. Где-то косячкие есть небольшие, но это все житейское и терпимо.