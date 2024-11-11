Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 296Ч Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
01:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
02:39
02:41
49 км.
0 ч. 49 мин.
Ржава
03:00
03:02
71 км.
1 ч. 10 мин.
Курск
04:00
04:08
136 км.
2 ч. 10 мин.
Орел
05:50
05:55
272 км.
4 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
08:10
08:37
438 км.
6 ч. 20 мин.
Калуга 1
10:42
11:17
529 км.
8 ч. 52 мин.
Москва
Киевский Вокзал
13:59
686 км.
12 ч. 9 мин.
