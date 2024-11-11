Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 211В Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
19:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
22:30
22:34
173 км.
2 ч. 41 мин.
Орел
00:39
00:44
339 км.
4 ч. 50 мин.
Курск
02:27
02:40
475 км.
6 ч. 38 мин.
Солнцево
03:45
03:47
526 км.
7 ч. 56 мин.
Ржава
04:16
04:18
546 км.
8 ч. 27 мин.
Прохоровка
04:45
04:47
568 км.
8 ч. 56 мин.
Белгород
06:00
617 км.
10 ч. 11 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд понравился. Выдали отлично выглаженную, можно сказать что новую, постель. Ехать в вагоне было комфортно. Очень боялась, что я замерзну во время поездки, потому что был печальный опыт в прошлом. Но все обошлось.
Ехали 04.12.2021, у нас был шестой вагон. Очень чисто и комфортно. Туалеты были в норме, однако было душно. Это и муж заметил. Что-то не то с вентиляцией было.
Отличный поезд, ничего лишнего. Проводницы тоже молодцы, Когда все нормально писать нечего.
Добрый день! Очень хорошая поездка, прошла можно сказать идеально. Я даже отдохнула в дороге, на что совершенно не надеялась. С попутчиками повезло. Без приключений добралась.
Вагоны комфортные, но в туалете могли бы и получше убираться. Также отсутствовала туалетная бумага и бумажные полотенца. Напор воды тоже был небольшой.