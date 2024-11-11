Маршрут следования и продажа билетов
21:30
16 ч. 41 мин.
14:11
11
Маршрут следования поезда 029У Санкт-Петербург — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
23:18
23:19
116 км.
1 ч. 48 мин.
Бологое-Московское
01:18
01:20
311 км.
3 ч. 48 мин.
Вышний Волочек
01:53
01:54
354 км.
4 ч. 23 мин.
Тверь
02:56
02:58
470 км.
5 ч. 26 мин.
Москва
Восточный Вокзал
06:03
06:23
632 км.
8 ч. 33 мин.
Тула
Московский Вокзал
08:47
08:52
805 км.
11 ч. 17 мин.
Орел
10:38
10:46
971 км.
13 ч. 8 мин.
Курск
12:11
12:19
1107 км.
14 ч. 41 мин.
Ржава
13:11
13:13
1172 км.
15 ч. 41 мин.
Белгород
14:11
1243 км.
16 ч. 41 мин.
