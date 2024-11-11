Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 722М Курск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курск
05:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Золотухино
05:59
06:00
38 км.
0 ч. 23 мин.
Поныри
06:18
06:19
64 км.
0 ч. 42 мин.
Малоархангельск
06:26
06:27
71 км.
0 ч. 50 мин.
Глазуновка
06:38
06:39
83 км.
1 ч. 2 мин.
Змиевка
06:52
06:53
101 км.
1 ч. 16 мин.
Орел
07:17
07:20
140 км.
1 ч. 41 мин.
Мценск
07:49
07:50
186 км.
2 ч. 13 мин.
Скуратово
08:14
08:15
229 км.
2 ч. 38 мин.
Тула
Московский Вокзал
09:07
09:10
308 км.
3 ч. 31 мин.
Серпухов
10:05
10:06
390 км.
4 ч. 29 мин.
Москва
Курский Вокзал
11:24
482 км.
5 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ох, если бы можно было чууууть чуть удлинить кресла. То этому поезду бы цены не было. 1 место было бы заслуженно за ним.
Обслуживание в поезде лучше чем во многих кафе и ресторанах!! Всегда очень нравится на нем ездить. Муж со мной полностью солидарен!
Хороший поезд и это подтверждается еще и тем, что на него невозможно достать билетов! Постоянно нет! Приходится иногда чуть ли не за месяц покупать. Но пока что на поезде лучше этого я не ездил.
Офигенный поезд! Но был и недостаток. В туалете не работал дозатор мыла, видимо сломали. В остальном же все было просто замечательно. Также не очень понравились цены на кофе и чай.
Проводники вежливые и обходительные. Кофе отличный. Даже удивил меня. Замечание только к тому, что нет номеров вагонов снаружи и приходится туда-сюда бегать спрашивать что за номер вагона.