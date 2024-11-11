Курск: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Курск. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Курск работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Курск на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
298Э
Белгород
Санкт-Петербург
00:23
Курск
1 д. 0 ч. 20 мин.
21:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
057Ч
Приосколье
Старый Оскол
Москва
00:30
Курск
11 ч. 15 мин.
07:20
Москва (Курский Вокзал)
072В
Белогорье
Белгород
Москва
00:42
Курск
9 ч. 58 мин.
08:03
Москва (Восточный Вокзал)
264С
Адлер
Санкт-Петербург
01:35
Курск
2 д. 4 ч. 38 мин.
20:00
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
535С
Анапа
Смоленск
01:35
Курск
1 д. 17 ч. 2 мин.
13:22
Смоленск (Центральный)
474С
Таврия
Симферополь
Смоленск
01:35
Курск
1 д. 23 ч. 52 мин.
13:22
Смоленск (Центральный)
206В
Белгород
Москва
01:41
Курск
10 ч. 7 мин.
09:12
Москва (Курский Вокзал)
695М
Курск
Белгород
01:45
Курск
3 ч. 25 мин.
05:10
Белгород
076В
Белгород
Москва
02:04
Курск
10 ч. 17 мин.
09:02
Москва (Восточный Вокзал)
211В
Москва
Белгород
02:40
Курск
10 ч. 11 мин.
06:00
Белгород
391М
Курск
Валуйки
03:10
Курск
7 ч. 5 мин.
10:15
Валуйки
267М
Москва
Белгород
03:10
Курск
10 ч. 7 мин.
05:40
Белгород
563С
Анапа
Москва
03:19
Курск
1 д. 17 ч. 11 мин.
13:45
Москва (Киевский Вокзал)
071В
Белогорье
Москва
Белгород
03:28
Курск
9 ч. 36 мин.
06:05
Белгород
927М
Москва
Москва
03:28
Курск
1 д. 22 ч. 45 мин.
19:15
Москва Вк Восточный Тур
057В
Приосколье
Москва
Старый Оскол
03:30
Курск
10 ч. 47 мин.
07:45
Старый Оскол
235Х
Москва
Белгород
03:37
Курск
10 ч. 18 мин.
06:00
Белгород
219Щ
Москва
Белгород
03:53
Курск
12 ч. 45 мин.
06:25
Белгород
933Ы
Москва
Белгород
03:53
Курск
18 ч. 55 мин.
12:10
Белгород
109В
Москва
Анапа
03:57
Курск
1 д. 14 ч. 25 мин.
07:15
Анапа
075М
Москва
Белгород
04:03
Курск
11 ч. 13 мин.
06:40
Белгород
220В
Белгород
Москва
04:04
Курск
12 ч. 24 мин.
14:00
Москва (Киевский Вокзал)
214Х
Курск
Москва
04:04
Курск
9 ч. 56 мин.
14:00
Москва (Киевский Вокзал)
296Ч
Белгород
Москва
04:08
Курск
12 ч. 9 мин.
13:59
Москва (Киевский Вокзал)
245В
Старый Оскол
Москва
04:30
Курск
12 ч. 24 мин.
11:54
Москва (Курский Вокзал)
249В
Старый Оскол
Москва
04:30
Курск
12 ч. 34 мин.
11:54
Москва (Курский Вокзал)
560С
Адлер
Калининград
04:30
Курск
3 д. 15 ч. 27 мин.
12:28
Калининград Южный (Пассажирский)
360С
Адлер
Калининград
04:42
Курск
2 д. 12 ч. 52 мин.
09:30
Калининград Южный (Пассажирский)
468С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Смоленск
04:44
Курск
1 д. 20 ч. 13 мин.
16:29
Смоленск (Центральный)
453М
Москва
Воронеж
04:50
Курск
19 ч. 40 мин.
13:20
Воронеж 1
217Ч
Москва
Белгород
04:52
Курск
11 ч. 0 мин.
07:40
Белгород
828Щ
Курск
Москва
05:28
Курск
5 ч. 56 мин.
11:24
Москва (Курский Вокзал)
722М
Ласточка
Курск
Москва
05:36
Курск
5 ч. 48 мин.
11:24
Москва (Курский Вокзал)
728М
Курск
Москва
05:36
Курск
5 ч. 48 мин.
11:24
Москва (Курский Вокзал)
205В
Москва
Белгород
05:48
Курск
9 ч. 53 мин.
08:30
Белгород
536А
Смоленск
Анапа
05:50
Курск
1 д. 14 ч. 24 мин.
09:45
Анапа
245М
Москва
Старый Оскол
06:05
Курск
11 ч. 30 мин.
10:40
Старый Оскол
083С
Москва
Адлер
06:16
Курск
1 д. 11 ч. 15 мин.
10:49
Адлер
744В
Ласточка
Белгород
Москва
06:17
Курск
7 ч. 33 мин.
12:01
Москва (Курский Вокзал)
844В
Белгород
Москва
06:17
Курск
8 ч. 5 мин.
12:33
Москва (Курский Вокзал)
099М
Москва
Белгород
06:35
Курск
9 ч. 39 мин.
09:01
Белгород
083М
Москва
Адлер
07:12
Курск
1 д. 15 ч. 15 мин.
11:00
Адлер
195Х
Москва
Симферополь
08:00
Курск
1 д. 19 ч. 55 мин.
17:00
Симферополь
217Щ
Москва
Белгород
08:03
Курск
9 ч. 34 мин.
10:20
Белгород
243Ж
Ростов-на-Дону
Москва
08:15
Курск
1 д. 5 ч. 18 мин.
16:50
Москва (Курский Вокзал)
247В
Москва
Белгород
08:28
Курск
9 ч. 30 мин.
11:10
Белгород
563М
Москва
Анапа
08:43
Курск
1 д. 14 ч. 54 мин.
12:29
Анапа
565М
Москва
Новороссийск
08:43
Курск
1 д. 16 ч. 35 мин.
14:05
Новороссийск
243Х
Москва
Ростов-на-Дону
08:53
Курск
1 д. 4 ч. 45 мин.
05:25
Ростов (Главный)
746В
Белгород
Москва
09:14
Курск
7 ч. 12 мин.
14:37
Москва (Курский Вокзал)
738В
Белгород
Москва
09:15
Курск
7 ч. 8 мин.
14:38
Москва (Курский Вокзал)
284Ч
Курск
Москва
10:30
Курск
8 ч. 26 мин.
18:56
Москва (Курский Вокзал)
154В
Белгород
Санкт-Петербург
10:55
Курск
20 ч. 5 мин.
04:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
081А
Санкт-Петербург
Белгород
11:05
Курск
16 ч. 56 мин.
13:11
Белгород
739В
Москва
Белгород
12:03
Курск
7 ч. 0 мин.
13:50
Белгород
208В
Белгород
Москва
12:10
Курск
10 ч. 52 мин.
19:12
Москва (Курский Вокзал)
143С
Кисловодск
Москва
12:18
Курск
1 д. 8 ч. 52 мин.
19:08
Москва (Курский Вокзал)
029У
Санкт-Петербург
Белгород
12:19
Курск
16 ч. 41 мин.
14:11
Белгород
143Й
Кисловодск
Москва
12:29
Курск
1 д. 12 ч. 24 мин.
22:40
Москва (Павелецкий Вокзал)
683М
Курск
Брянск
12:38
Курск
5 ч. 24 мин.
18:02
Брянск Орловский
147М
Курск
Белгород
12:40
Курск
2 ч. 25 мин.
15:05
Белгород
120В
Белгород
Санкт-Петербург
12:52
Курск
21 ч. 41 мин.
07:19
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
393М
Курск
Брянск
13:02
Курск
5 ч. 33 мин.
18:35
Брянск Орловский
742А
Белгород
Москва
14:13
Курск
7 ч. 34 мин.
19:49
Москва (Курский Вокзал)
720В
Ласточка
Белгород
Москва
14:29
Курск
7 ч. 13 мин.
19:45
Москва (Курский Вокзал)
233Х
Курск
Москва
15:58
Курск
15 ч. 37 мин.
07:35
Москва (Киевский Вокзал)
229Щ
Курск
Москва
16:26
Курск
12 ч. 24 мин.
04:50
Москва (Курский Вокзал)
726Щ
Курск
Москва
16:56
Курск
5 ч. 52 мин.
22:48
Москва (Курский Вокзал)
724М
Ласточка
Курск
Москва
17:13
Курск
5 ч. 32 мин.
22:45
Москва (Курский Вокзал)
143М
Москва
Кисловодск
17:19
Курск
1 д. 11 ч. 39 мин.
19:14
Кисловодск
741А
Москва
Белгород
17:26
Курск
7 ч. 33 мин.
19:19
Белгород
030У
Белгород
Санкт-Петербург
18:14
Курск
17 ч. 58 мин.
10:15
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
141М
Курск
Москва
18:23
Курск
11 ч. 58 мин.
06:21
Москва (Восточный Вокзал)
740В
Белгород
Москва
18:31
Курск
7 ч. 5 мин.
23:45
Москва (Курский Вокзал)
319М
Курск
Старый Оскол
19:32
Курск
4 ч. 3 мин.
23:35
Старый Оскол
082В
Белгород
Санкт-Петербург
19:37
Курск
17 ч. 26 мин.
10:41
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
298Ч
Курск
Санкт-Петербург
19:50
Курск
17 ч. 10 мин.
13:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
274В
Белгород
Архангельск
19:55
Курск
1 д. 6 ч. 50 мин.
00:05
Архангельск-Город
743М
Москва
Белгород
20:02
Курск
7 ч. 36 мин.
21:46
Белгород
207М
Москва
Белгород
20:05
Курск
11 ч. 27 мин.
22:20
Белгород
281М
Санкт-Петербург
Белгород
20:06
Курск
1 д. 0 ч. 58 мин.
22:14
Белгород
119А
Санкт-Петербург
Белгород
20:13
Курск
22 ч. 28 мин.
22:40
Белгород
719М
Ласточка
Москва
Белгород
20:18
Курск
7 ч. 40 мин.
22:02
Белгород
242В
Белгород
Москва
20:19
Курск
15 ч. 35 мин.
07:35
Москва (Киевский Вокзал)
234Щ
Курск
Москва
20:19
Курск
11 ч. 16 мин.
07:35
Москва (Киевский Вокзал)
203А
Санкт-Петербург
Белгород
20:23
Курск
1 д. 0 ч. 44 мин.
23:15
Белгород
103А
Санкт-Петербург
Белгород
20:23
Курск
1 д. 0 ч. 45 мин.
23:15
Белгород
098Х
Курск
Москва
21:00
Курск
9 ч. 31 мин.
06:31
Москва (Курский Вокзал)
737В
Москва
Белгород
21:14
Курск
7 ч. 0 мин.
22:55
Белгород
743В
Москва
Белгород
21:14
Курск
7 ч. 6 мин.
22:53
Белгород
109С
Анапа
Москва
21:15
Курск
1 д. 15 ч. 35 мин.
08:40
Москва (Киевский Вокзал)
745В
Москва
Белгород
21:17
Курск
7 ч. 15 мин.
23:01
Белгород
084Э
Адлер
Москва
21:20
Курск
1 д. 14 ч. 11 мин.
05:25
Москва (Курский Вокзал)
253С
Кисловодск
Москва
21:20
Курск
1 д. 14 ч. 16 мин.
05:25
Москва (Курский Вокзал)
218В
Белгород
Москва
21:20
Курск
11 ч. 5 мин.
05:25
Москва (Курский Вокзал)
241М
Москва
Белгород
21:30
Курск
13 ч. 56 мин.
23:40
Белгород
084С
Адлер
Москва
21:34
Курск
1 д. 18 ч. 27 мин.
09:15
Москва (Киевский Вокзал)
921Ы
Воронеж
Москва
21:34
Курск
21 ч. 40 мин.
09:15
Москва (Киевский Вокзал)
098М
Курск
Орел
21:44
Курск
2 ч. 4 мин.
23:48
Орел
236В
Белгород
Москва
22:01
Курск
10 ч. 35 мин.
06:00
Москва (Курский Вокзал)
254Щ
Курск
Смоленск
22:21
Курск
14 ч. 49 мин.
13:10
Смоленск (Центральный)
100В
Белгород
Москва
22:37
Курск
9 ч. 51 мин.
05:56
Москва (Курский Вокзал)
204В
Белгород
Санкт-Петербург
22:44
Курск
1 д. 2 ч. 25 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
104А
Белгород
Санкт-Петербург
22:44
Курск
1 д. 2 ч. 35 мин.
22:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
213М
Москва
Старый Оскол
23:04
Курск
11 ч. 56 мин.
03:05
Старый Оскол
468М
Смоленск
Имеретинский Курорт (Адлер)
23:05
Курск
1 д. 19 ч. 11 мин.
06:56
Имеретинский Курорт
559М
Москва
Новороссийск
23:05
Курск
1 д. 20 ч. 59 мин.
06:40
Новороссийск
360Ч
Калининград
Адлер
23:05
Курск
2 д. 11 ч. 35 мин.
06:27
Адлер
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Курск включает 221 поезд дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:12 по направлению к станции Санкт-Петербург;
  • последний поезд прибывает в 23:45 от станции Москва.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Курск.

Актуальное расписание поездов станции Курск, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Курск можно доехать до следующих городов без пересадок
Популярные направления из города Курск

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
